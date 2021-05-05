Kayalıklardan düşen Ukraynalı kadın 4 saatte kurtarıldı
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Kayalıklardan düşen Ukraynalı kadın 4 saatte kurtarıldı

Kayalıklardan düşen Ukraynalı kadın 4 saatte kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Cennet Koyu'ndaki kayalıklardan düşerek yaralanan Ukrayna uyruklu kadın düştüğü yeren 4 saate kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Cennet Koyu'ndaki kayalıklardan düşerek yaralanan Ukrayna uyruklu kadın düştüğü yeren 4 saate kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ukrayna'dan tatil yapmak için Fethiye'ye gelen Lelyzaveta Rıabenko (31) Faralya Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Bir süre patikadan yürüyen Rıabenko dengesini kaybetmesi sonucu kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan Rıabenko 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı bölgeye Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler Rıabenko'nun sol ayağında üç kırık olduğunu tespit etti. Rıabenko, düştüğü yerden sedyeye alınarak sarp arazide ekipler tarafından yaklaşık 4 saatte taşındı. Koya indirilen Rıabenko, bota alınarak Ölüdeniz Lagün'de bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rıabenko'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kayalıklardan düşen Ukraynalı kadın 4 saatte kurtarıldı
Kayalıklardan düşen Ukraynalı kadın 4 saatte kurtarıldı
Kayalıklardan düşen Ukraynalı kadın 4 saatte kurtarıldı
Kayalıklardan düşen Ukraynalı kadın 4 saatte kurtarıldı
Kayalıklardan düşen Ukraynalı kadın 4 saatte kurtarıldı
Kayalıklardan düşen Ukraynalı kadın 4 saatte kurtarıldı
Kayalıklardan düşen Ukraynalı kadın 4 saatte kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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