Kayaklı koşu yarışları nefes kesti
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Kayaklı koşu yarışları nefes kesti

28.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:32
Kayaklı koşu yarışları nefes kesti

Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde gerçekleşen Kayaklı Koşu yarışları adeta nefes kesti.

Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde gerçekleşen Kayaklı Koşu yarışları adeta nefes kesti.

Uluslararası FIS puanlı Kayaklı Koşu yarışmalarının birinci ayağı Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Pandemi dolayısıyla yurt dışından katılımın olmadığı yarışmalara Pakistan'dan bir sporcu katıldı.

Kadınlarda 5 erkeklerde 10 kilometre olarak gerçekleşen yarışlarda ilk üç dereceye giren sporcular puanlarını yükselterek olimpiyatlara katılmaya hak kazandılar.

14 kadın, 17 erkek sporcunun katıldığı yarışlarda yarışı tamamlayan sporcular bitiş çizgisinde baygınlık geçirdi.

Erkeklerde birinciliği Ömer Ayçiçek, ikinciliği Hamza Dursun üçüncülüğü Abdullah Yılmaz kazanırken, kadınlarda birinci Ayşenur Duman, ikinci Zozan Malkoç ve üçüncü Esra Akpınar oldu.

Uluslararası Kayak Federasyonu Teknik Delegesi Necati Kaplan, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kayaklı Koşu Antrenörü Keziban Kuşkapan, sporcular Ömer Ayçiçek ve Hamza Dursun yarışmaların oldukça çekişmeli ve renkli geçtiğini söylediler. - ERZURUM

Kayaklı koşu yarışları nefes kesti
Kayaklı koşu yarışları nefes kesti
Kayaklı koşu yarışları nefes kesti
Kayaklı koşu yarışları nefes kesti
Kayaklı koşu yarışları nefes kesti
Kayaklı koşu yarışları nefes kesti
Kayaklı koşu yarışları nefes kesti
Kayaklı koşu yarışları nefes kesti
Kayaklı koşu yarışları nefes kesti
Kayaklı koşu yarışları nefes kesti
Kayaklı koşu yarışları nefes kesti
Kayaklı koşu yarışları nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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