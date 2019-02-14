Samsun'un Vezirköprü İlçe Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda Arslan Kaya yeniden başkan seçildi.

Atatürk İş Merkezinde yapılan başkanlık yarışına Arslan Kaya ve Osman Kuzubaş listeleriyle katıldı. Seçimden önce Ziraat Odasının gelir ve giderleri okundu. Adaylar tarafından yapılan selamlama konuşmalarının ardından seçime geçildi. Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü'nün divan başkanlığını yaptığı başkanlık seçiminde 103 delegeden 102'si oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı. Yapılan sayım sonunda 57 oy alan Arslan Kaya başkan seçilirken, diğer aday Osman Kuzubaş ise 44 oyda kaldı.

Arslan Kaya'nın yönetimi Adem Başar, Kamil Öncel, Arslan Yıldırım, İbrahim Akdemir, Necatmi Ünal, Ramazan Yanar, Nurettin Kartal, Fahrettin Dursun, Samet Cevher, Ramazan Arslan, Ahmet Düzenli, Azim Koç, Dursun Kabuklu, Ahmet Duran, Gültekin Kaya, Adem Hancı, Gülami Sağlam, Hami Güler, Necip Cingöz'den oluştu.

Genel kurula Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şakir Demirkan, siyasi parti temsilcileri, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Şerif Kaşçı ve muhtarlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA