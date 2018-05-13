Katso Başkanı Fındıkoğlu'ndan Bakap Talebi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu'yu ziyaret eden Ekonomi Bakanlığı yetkililerinden BAKAP talebinde bulundu.

Ekonomi Bakanlığı yetkilileri tarafından Kastamonu'da iki gün süren ihracat yapan firmalara yönelik ziyaretlerin ardından Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdür Vekili Ahmet Erkan Çetinkayış, beraberinde Ekonomi Bakanlığı ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle Kastamonu'da ihracat yapan firmalara yönelik ziyaretlerde gerçekleştirdi. İki gün süren ziyaretlerin ardından Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nda değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bu kapsamda KATSO'da yapılan Dış Ticaret Bilgilendirme Toplantısına katılan KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu'da yapılan üst düzey ziyaretlerde istek ve sorunlarının Ekonomi Bakanlığı yetkilileri vasıtasıyla Bakanlığa ulaştırılacağına inancının tam olduğunu belirterek, "Kastamonu iş dünyası temsilcileri olarak hem ekonomik anlamda ilimizin kalkınmasına yönelik hem de sosyal hayata etki edecek ve ilimizi cazibe merkezi haline getirecek bütüncül bir bakış açısı talep ediyoruz" dedi.

Taleplerinin başında öncelikli olarak BAKAP'ın geldiğini vurgulayan KATSO Başkanı Fındıkoğlu, "Bölgemizdeki 6 ili kapsayacak ve kısa adı "BAKAP" olan Batı Karadeniz Kalkınma Projesi Bölge İdaresi'nin bir an önce hayata geçirilmesi için desteğinizi bekliyoruz. Bu talebimiz neredeyse ilin ve bölgenin ana meselesi olmuş durumdadır. GAP, DAP, DOKAP, KOP benzeri, ilimizi komşu vilayetler ile aynı çatı altına alacak "Batı Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı" (BAKAP) kurulmasını ve bulunduğu coğrafi konum gereği merkezinin Kastamonu olmasını talep ediyoruz. BAKAP sayesinde vilayetimizde birçok sektörün canlanacağına olan inancımız tamdır. Özellikle sahip olduğumuz ancak çeşitli nedenler dolayısıyla bugüne kadar bir türlü harekete geçiremediğimiz iç dinamiklerimizin, örneğin mermer vb. madenlerimizin, siyez bulgurumuzun, sarımsağımızın, pirincimizin, defne yaprağımızın veya "Kültür, doğa, inanç, kış" turizmi potansiyelimizin BAKAP sayesinde hem ilimize hem de bölgemize büyük getiriler sağlayacağına şüphemiz yoktur" diye konuştu.

Fındıkoğlu, Kastamonu'nun sorunlarını ve çözüm önerini kapsayan detaylı bir raporunda Genel Müdür Vekili Ahmet Erkan Çetinkayış tarafından Ekonomi Bakanlığına iletmek üzere verdiklerini söyledi.

"Ülkemizin dış ticaret açığı 80 milyar dolara yakın"

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdür Vekili Ahmet Erkan Çetinkayış da, Ekonomi Bakanlığı heyeti olarak Kastamonu'da birçok firmayı ziyaret ettiklerini belirterek, Türkiye'nin ithalatta dış ticaret açığı verdiğini söyledi.

Çetinkayış, "Ülkemiz 80 milyar dolara yakın açık veriyor. Tabii ki bu tür şeyleri ithal etmek zorundayız. Enerji başı çekiyor ve olmazsa olmazımız. Bunun üzerine yoğun bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Diğer yandan petrol ve kimya ürünleri ham madde olarak yoğunlukta. Baktığımız zaman bunlar ara ürünler. Üretime gitmek için ithal edilen mallar. Yatırım malı da yüzde 12 civarında. Son olarak ise tüketim mallarımız var. İthalatta ise bizim şöyle bir handikabımız. Avrupa birliğine girdiğimiz zaman onların uyguladığı gümrük vergilerini üsleniyoruz. Yani gelişmiş ülkenin tüm vergilerini kabul etmiş oluyoruz. Bu tarım ve bazı sanayide sadece geçerli değil. Biz şuan ortalama 3,5 civarında gümrük vergisi uyguluyoruz. Fiilen ise 1,5 civarı. Yani ithalattan kaynaklanan haksız ve yıkıcı rekabeti önlemek için bir takım önlemler alıyoruz. Dünya da bu tür tedbirlerin önlemini alan ilk 5 ülkeden biriyiz diyebilirim. Burada yerli sanayicimizin ülke olarak yanındayız. Üretim olmazsa olmaz. Tarımı korumak için yüksek vergiler uyguluyoruz ve koruyoruz. Yerli üretici ve çiftçilerimizi mağdur etmemek adına piyasada ki fiyatları korumak için sık sık tedbirler uyguluyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ekonomi Bakanlığı uzmanları tarafından toplantıya katılanlara teşvikler konusunda bilgilendirmede bulunuldu. - KASTAMONU