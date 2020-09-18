Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 723,716383 0,74 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,050725 0,56 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,056847 0,52 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,744942 0,48 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,565389 0,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009161 2,55 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023088 0,44 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,079584 0,43 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040672 0,32 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,970801 1,36 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066202 0,80 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042482 0,78 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,195727 0,77 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021655 0,72 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,560328 1,13 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,033821 0,62 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,327532 0,55 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,101896 0,42 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,163216 0,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,027934 0,49 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,898100 0,45 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,029621 0,41 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,124500 0,40 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,243040 0,38 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,006738 0,03 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,133749 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,847748 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059416 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,140133 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA