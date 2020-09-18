Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
18.09.2020 15:25 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:30

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 723,716383 0,74
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,050725 0,56
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,056847 0,52
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,744942 0,48
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,565389 0,47
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009161 2,55
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023088 0,44
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,079584 0,43
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040672 0,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,970801 1,36
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066202 0,80
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042482 0,78
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,195727 0,77
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021655 0,72
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,560328 1,13
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,033821 0,62
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,327532 0,55
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,101896 0,42
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,163216 0,41
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,027934 0,49
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,898100 0,45
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,029621 0,41
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,124500 0,40
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,243040 0,38
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,006738 0,03
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,133749 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,847748 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059416 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,140133 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

AA Editörü - Murat Aslan
Murat Aslan
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Adnan Menderes Devlet Bahçeli Canan Kaftancıoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Halil Sezai Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Adem Büyük Fatih Terim Vedat Muriqi Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kaza Uefa Çocuk Karar
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 16:51:40. #1.14#
title