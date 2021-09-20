Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,581619 -0,03 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,241412 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,982400 -0,46 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,985784 -0,26 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,573591 -0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,465670 -1,15 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091662 -0,65 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,646101 -0,63 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046247 -0,63 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,818645 -0,60 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,378684 -0,09 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,053583 -0,07 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 9,575128 -0,06 Inveo Portföy Karma Fon 1,262306 -0,05 Inveo Portföy Bir. Değ. Fon 1,808731 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,286283 -0,38 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri TOKİ'nin dev kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak Haberler ›› Ekonomi ›› Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler