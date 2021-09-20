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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,581619-0,03Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,581619-0,03
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,241412-0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,982400-0,46
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,985784-0,26
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,573591-0,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,465670-1,15
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,091662-0,65
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,646101-0,63
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,046247-0,63
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,818645-0,60
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,378684-0,09
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,053583-0,07
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,575128-0,06
Inveo Portföy Karma Fon1,262306-0,05
Inveo Portföy Bir. Değ. Fon1,808731-0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,286283-0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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