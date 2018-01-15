Katar Emiri Al Sani Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldiği görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de yer aldı.