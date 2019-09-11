Katalanlar'dan kaptan Rackete'ye onur madalyası

11.09.2019 14:33

Katalan parlamentosu Alman kurtarma gemisi kaptanı Carola Rackete'ye onur madalyası verdi. İtalya, Rackete'yi yasa dışı göçe yardımla suçluyor.İnsani yardım örgütü Sea-Watch'a ait geminin kaptanı Carola Rackete, Katalan parlamentosu tarafından onur madalyasına layık görüldü. Alman kaptana madalyası Katalonya Bölgesel Parlamentosu tarafından Salı günü Barcelona'da düzenlenen törende verildi.



Törende ayrıca İspanya merkezli insani yardım örgütü Proactiva Open Arms'ın kurucusu Oscar Camps da onur madalyası aldı. Ödülleri Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent takdim etti. Törende övgü konuşmasını Katalan teknik direktör Pep Guardiola yaptı.



Törenin ardından Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Rackete, "Ödül, karada ve denizde yorulmaksızın çalışan Sea Watch tayfasının tamamına verilmiştir" dedi.



31 yaşındaki Rackete Haziran ayı sonunda, 40 mülteci taşıyan gemisiyle Lampedusa Limanı'na izinsiz yanaştığı gerekçesiyle İtalya'da gözaltına alınmıştı.



Ülkenin o dönemdeki İçişleri Bakanı, aşırı sağcı Lig Partili Matteo Salvini, kurtarma gemilerinin İtalyan limanlarına yanaşmasını yasaklamıştı. Rackete serbest bırakılmış olsa da hakkındaki dava hala sürüyor. Başsavcılık Rackete'ye yasa dışı göçe yardım etmek ve İtalyan sularına izinsiz olarak girmekle suçluyor.



AFP/BÜ,GA



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