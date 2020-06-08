Kastamonu Üniversitesi ormancılık ve tabiat turizminde iddialı
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Kastamonu Üniversitesi ormancılık ve tabiat turizminde iddialı

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olduklarına işaret ederek, Türkiye'de bu alanda ilk sırada gelmek istediklerini belirtti.

08.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:15

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olduklarına işaret ederek, Türkiye'de bu alanda ilk sırada gelmek istediklerini belirtti.

Prof. Dr. Topal, Mevlüt Beyribey Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, üniversitelerinin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında ormancılık ve tabiat turizmi alanında, 2018 yılında ihtisas üniversitesi seçildiğini söyledi.

Kastamonu'nun yüzde 67'sinin ormanlarla kaplı olduğunu ifade eden Topal, "Kastamonu'nun ekonomik potansiyeline baktığımızda, ilin ekonomisinde, en büyük sanayi kuruluşlarının ormancılık alanında olduğunu görüyoruz. Üniversitenin de bu alanda öne çıkması gerekmekteydi. Bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra, Türkiye'de ormancılık denildiğinde, birinci sırada Kastamonu Üniversitesi gösterilsin istiyoruz." dedi.

Kastamonu'nun birçok doğal güzelliğinin bulunduğunu anlatan Topal, şöyle konuştu:

"Sahilinden Ilgaz Dağı'na, şehrin kendi içindeki müze niteliğine, Pınarbaşı'ndaki, Azdavay'daki tabiat güzelliğine ve Araç'taki yaylalara kadar tabiat turizmi denildiğinde, 'Kastamonu numunedir, emsaldir' denilmesini arzu ediyoruz. Bu çerçevede sadece ülke içinde değil aynı zamanda bize müzahir olan diğer ülkelerde de öne çıkmayı arzu ediyoruz. Türk cumhuriyetleriyle ormancılık alanında ciddi projeler içindeyiz. Ormancılık ve tabiat turizmiyle ilgili Cumhurbaşkanlığından bize gelen bütçeye ilave olarak, yerelden veya alternatif kanallardan da kaynak arayışımız söz konusu. İhtisaslaşma alanında bizim paydaşlarımızla yapmış olduğumuz birçok anlaşma oldu. İhtisaslaşma konusunda üniversitemize ciddi bir teveccüh var."

Kastamonu Üniversitesi ormancılık ve tabiat turizminde iddialı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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