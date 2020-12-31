KASTAMONU - Gurbetçi boksör yumruğunu Türkiye için sallayacak
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KASTAMONU - Gurbetçi boksör yumruğunu Türkiye için sallayacak

31.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:54

Almanya'da boksa başlayan ve ringlerde Türkiye adına mücadele etmek için yurda dönen milli boksör Mehmetcan Işık, 2021'de yapılacak Tokyo Olimpiyatları'na kota almak istiyor.

Almanya'da boksa başlayan ve ringlerde Türkiye adına mücadele etmek için yurda dönen milli boksör Mehmetcan Işık, 2021'de yapılacak Tokyo Olimpiyatları'na kota almak istiyor.

Boksa 3 yıl önce Almanya'da başlayan 19 yaşındaki Mehmetcan, Türkiye Boks Federasyonu ile iletişime geçerek, Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda denendi ve Erkek Boks Milli Takımı'na alındı.

Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda Türkiye'yi +91 kiloda temsil edecek Mehmetcan, Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmetcan, yumruklarını hayali olan Tokyo Olimpiyatları için hazırlıyor.

Milli sporcu, AA muhabirine, Almanya'da 3 yıl önce kuzeniyle boksa gittiğini söyledi.

Daha sonra boksu çok sevdiğini anlatan Mehmetcan, "Beni Almanya şampiyonasına götürmek istemediler. Kendi adamları vardı Alman, onu götürmek istediler. Babamla konuştum. Daha sonra Türk Milli Takımı'yla irtibata geçmeye çalıştık. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve asbaşkan Yılmaz İlkay Arın, bizi Türkiye'ye davet etti. Ahmet Cömert Turnuvası'nda denendim. Finale kadar geldim, iyi maçlar çıkardım. Daha sonra milli takıma alındım." diye konuştu.

"Ülkemiz için dövüşmek benim hayalimdi"

Anne ve babasının 25 yıldır Almanya'da çalıştığını ifade eden Mehmetcan, şunları dile getirdi:

"Bayrağımızı dalgalandırmak, ülkemiz için dövüşmek benim hayalimdi. Türk bayrağı için dövüşmek istedim hep. Ne zaman Türkiye adına ringe çıksam çok gururlanıyorum. Şu an ben burada boks yaptığım için çok mutluyum, çok gururluyum. "

Türkiye'de antrenörlerinin ve sporcu arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayan Mehmetcan, "Ben de istekli bir şekilde gelişiyorum. Dünya çapındaki rakiplerimi izliyorum. Hedefim öncelikle vizeyi almak daha sonra inşallah Tokyo Olimpiyatları'nda derece elde etmek." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - Gurbetçi boksör yumruğunu Türkiye için sallayacak
KASTAMONU - Gurbetçi boksör yumruğunu Türkiye için sallayacak
KASTAMONU - Gurbetçi boksör yumruğunu Türkiye için sallayacak
KASTAMONU - Gurbetçi boksör yumruğunu Türkiye için sallayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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