Kastamonu Belediyesinin 150'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kastamonu'nun çok güçlü ve köklü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun Anadolu'nun fethinde önemli rol oynadığını belirten Karadeniz, "Kastamonu, Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim sisteminde çok önemli rol oynamış. Kurtuluş Savaşı'nda da Sakarya Nehri'ne kadar gelen düşmanın geri çevrilmesinde sağladığı lojistik destekle büyük katkılar sağlamış." dedi.

Kastamonu'nun Osmanlı Devleti'nde önemli bir yönetim merkezi olması dolayısıyla hem kültürel, hem sanatsal hem de idari anlamda birikimi bulunduğunu vurgulayan Yaşar Karadeniz, şunları kaydetti:

"Osmanlı Devleti'nin birkaç köklü şehrinden biridir. Osmanlı Devleti'nde belediye ilk olarak 1853 yılında oluşturuldu. İlk belediyeden 15 yıl sonra Kastamonu'da da belediye oluşturulmuş. Bu bile Kastamonu'nun o yıllarda ne kadar önemli bir yönetim merkezi olduğunun en önemli göstergesidir. 150 yıl içinde belediyenin ve Kastamonu'nun çok büyük değişiklikler yaşadığını biliyoruz. Bundan sonraki değişimin el birliğiyle çok daha hızlı olacağına inanıyorum."

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da Kastamonu'nun Osmanlı Devleti'nin eyalet şehirleri arasında bulunduğunu anlatarak, "Kastamonu, Devlet-i Aliyye'nin 10 belediyesi arasındadır. O günden bu tarafa Kastamonu'ya hizmet etmiş kurumsal bir belediye haline gelmiştir. Ben de 47'nci belediye başkanıyım." ifadesini kullandı.

Kastamonu'nun 2018 yılı "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiğini hatırlatan Babaş, şunları söyledi:

"Bütün ilçeleriyle Kastamonu, dünya harikası olabilecek güzellikleri ve kültürüyle meşhurdur. Anadolu'nun dört direğinden biri olan Şeyh Şaban-ı Veli de manevi hayatımızı aydınlatmış, bundan sonra da aydınlatmaya devam edecektir. Tarih kazandı, kültür kazandı, Kastamonu kazandı. Kastamonu 2018 yılı 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' oldu. Kastamonu geçmişi ve tarihiyle kadim bir şehir. Kültürel bir şehir. Geçmişimizle, tarihimizle, gelenek göreneklerimizle hep övünüyoruz."

Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü'nün de katıldığı toplantıda daha sonra görevdeki 4'üncü yılını değerlendirdi.