Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, iki Rus oyuncusu ile yollarını ayırdı
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Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, iki Rus oyuncusu ile yollarını ayırdı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, iki Rus oyuncusu ile yollarını ayırdı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Rus oyuncuları Ekaterina Vetkova ve Alena Ikhneva ile yollarını ayırdı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Rus oyuncuları Ekaterina Vetkova ve Alena Ikhneva ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İyi ki birlikte savaştık birlikte kazandık. Teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

Kastamonu Belediyespor, Rus oyuncuları Ekaterina Vetkova ve Alena Ikhneva ile geçen yıl sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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