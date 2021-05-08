Kastamonu Belediyespor Antrenörü Serkan İnci: "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum"
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Kastamonu Belediyespor Antrenörü Serkan İnci: "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum"

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Serkan İnci: 'Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum'
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in son hafta mücadelesinde deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u yenerek şampiyon olan Kastamonu Belediyespor'da antrenör Serkan İnci, kazanılan başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in son hafta mücadelesinde deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u yenerek şampiyon olan Kastamonu Belediyespor'da antrenör Serkan İnci, kazanılan başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Üsküdar Belediyespor'u 34-25 yenen ve sezonu zirvede tamamlayan Kastamonu ekibinin antrenörü Serkan İnci, maç sonunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İnci, Üsküdar Belediyespor'u tebrik ederek sözlerine başladı.

Zorlu süreçlerden geçtiklerinin altını çizen İnci, "Özellikle de psikolojik olarak zor zamanlardan geçtik. Sporcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Lig şampiyonluğunu aldık. Bunun keyfini yaşayıp önümüzdeki Türkiye Kupası'na odaklanmalıyız. Bunun için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bize destek veren herkese teşekkür ederim. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum." diye konuştu.

Oynadıkları oyundan keyif aldıklarını belirten Serkan İnci, "Takım olmanın dinamikleri var. Biz elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Tecrübeli ve genç sporcularla çalışıyoruz. Oyuncular sorumluluklarının farkında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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