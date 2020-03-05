Kaspersky, öğrencilere mobil güvenlik trendlerini anlattı

05.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:20

Beykent Üniversitesi, eğitici dersler, etkileşimli oturumlar, tartışmalar ve networking fırsatlarının bir arada sunulduğu Kaspersky'nin Cyber Day etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Kaspersky'nin açıklamasına göre, Beykent Üniversitesi ve diğer üniversitelerden etkinliğe katılan öğrenciler, siber güvenlik alanında dünya çapındaki son gelişmeleri öğrenme şansını yakaladı.

Katılımcılar, önde gelen endüstri uzmanlarından mobil ve IoT güvenliği trendleriyle ilgili konularda bilgi edindi. Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Dmitry Galov siber güvenlik alanında çeşitli bilgiler sunarken öğrenciler aynı zamanda Kaspersky Eğitim Programları Uzmanı Alina Kenzhaeva liderliğinde İnteraktif Koruma Simülasyonu eğitimi (KIPS) oturumuna katıldı.



Dmitry Galov, konuşmasında 100'den fazla öğrenciye bugünün en yaygın sorunlarından olan mobil ve IoT güvenliği konularını anlattı. Galov, konuşmasında, güvende kalmak için alınması gereken önlemlere ilişkin başlıklardan bahsetti. Türkiye'de ikinci kez düzenlenen Kaspersky Cyber Day etkinliğinde öğrenciler, endüstri uzmanlarıyla doğrudan çalışma şansı buldu.



"Türkiye banka hesaplarına yapılan saldırılarda dünyada altıncı sırada"

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Dmitry Galov, üniversitede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Mobil tehdit ortamı Türkiye'de çok canlı ve hızla değişkenlik gösteriyor. Birçok ülkede kullanıcılar son derece rahatsız edici reklam indirme yazılımları gibi minör tehditlerden muzdarip olsa da Türkiye, banka hesaplarına yapılan kötü niyetli saldırılar konusunda tüm dünyada altıncı sırada bulunuyor. Mobil bankacılık truva atları en hızlı gelişen, esnek ve tehlikeli kötü amaçlı yazılım türlerinden biri. Saldırganların hedefi genellikle banka hesaplarındaki varlıkları ele geçirmek olsa da zaman zaman amaçları kimlik hırsızlığı da olabiliyor. 2019'da 6 bin 535 saldırıyı önledik ve bu eğilim 2020'de de devam edebilir."

Kaspersky araştırmacılarının son dönemdeki değerlendirmeleri, 2019'da mobil reklamcılık Truva atları ve casus yazılımlarda artış görüldüğünü ve akıllı telefon kullanıcılarının kişisel verilerinin daha da fazla tehlikede olduğunu ortaya koydu.

Mobil reklamcılık truva atlarının hedef aldığı kullanıcı sayısı 2018'e kıyasla üç kat artarak genel tehdit sayısının yüzde 63'ünü oluşturdu. Kaspersky araştırmacılarının elde ettiği son verilere göre 2019'da Türkiye'de toplam 48 bin 826 kullanıcı mobil telefonları üzerinden saldırıya uğradı.

Kaynak: AA