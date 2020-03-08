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Kayserispor, Hes Kablo, Kasımpaşa, Spor

Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla 6. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 23'e çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, bu sezon bir maçta ilk kez 5 gol atma başarısı gösterdi.

08.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:56

Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, Kasımpaşa'nın 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Koita, 11. dakikada Zvonimir Sarlija, 30. dakikada Ndongala, 84. dakikada Aytaç Kara ve 88. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Konuk ekip Kayserispor'un tek golünü ise 59. dakikada Bernard Mensah attı.

KASIMPAŞA'DAN BU SEZON BİR İLK

Ligde oynadığı son 3 maçından 2'sini kazanan Kasımpaşa, puanını 23'e yükseltti ve 16. sırada yer buldu. Kasımpaşa, bu sezon ilk kez bir maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Kayserispor ise 19 puanla son sırada yer aldı.

Kasımpaşa, gelecek hafta kendi evinde Göztepe'yi konuk edecek. Kayserispor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti

Haberin Videosu:

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti

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