Kasımpaşa'nın hocası A Milli Takım'a Ünal Karaman'ı önerdi! Sosyal medya ikiye bölündü

A Milli Takım'da Şenol Güneş'le yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçecek isim merakla bekleniyor. Futbol kamuoyu yeni hoca için önerilerini paylaşırken bu konuya ilişkin bir yorum da Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan'dan geldi.

"ÜNAL KARAMAN İSMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ TARAFTARIYIM"

Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada Cihat Arslan, "Şenol hocamıza geçmiş olsun. Yeni bir arayış var. Hamit daha iyisine layıktır. Başarılar diliyorum. Ünal Karaman isminin görüşülmesi taraftarıyım. Türk futboluna büyük hizmetler veren bir hocamız" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sosyal medyada gündem yaratırken futbolseverler ikiye bölündü. Bir kısım Ünal Karaman'ın A Milli Takım için doğru isim olduğunu düşünürken bir kısım da takımın başına getirilmesine şiddetle karşı çıktı.

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