Kasımpaşa, Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattığını açıkladı

Kasımpaşa Kulübü, Hollandalı stoper Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü, Hollandalı stoper Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Hollandalı stoper oyuncusu Jeffrey Bruma, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı