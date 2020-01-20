Kasımpaşa, golcü oyuncu Gerard Gohou'yu transfer etti
Kasımpaşa, Çin 2. Futbol Ligi takımlarından Beijing BSU'dan Fildişi Sahili vatandaşı Gerard Gohou'yu kadrosuna kattı.
Kasımpaşa, Çin 2. Futbol Ligi takımlarından Beijing BSU'dan Fildişi Sahili vatandaşı Gerard Gohou'yu kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen 31 yaşındaki forvet ile Kemerburgaz Tesisleri'nde 1,5+2 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza töreninde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç da yer aldı.
Öte yandan, 31 yaşındaki futbolcu daha önce Denizlispor ve Kayseri Erciyesspor formaları giymişti.