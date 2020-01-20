Kasımpaşa, golcü oyuncu Gerard Gohou'yu transfer etti

20.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:58

Kasımpaşa, Çin 2. Futbol Ligi takımlarından Beijing BSU'dan Fildişi Sahili vatandaşı Gerard Gohou'yu kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen 31 yaşındaki forvet ile Kemerburgaz Tesisleri'nde 1,5+2 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç da yer aldı.

Öte yandan, 31 yaşındaki futbolcu daha önce Denizlispor ve Kayseri Erciyesspor formaları giymişti.

Kaynak: AA