Kasımpaşa'nın görevine son verdiği Şenol Can, pro lisanssız çalıştığı için ağır cezalar alabilir
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Kasımpaşa'nın görevine son verdiği Şenol Can, pro lisanssız çalıştığı için ağır cezalar alabilir

Kasımpaşa'nın görevine son verdiği Şenol Can, pro lisanssız çalıştığı için ağır cezalar alabilir
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kasımpaşa'nın yolları ayırdığı Şenol Can'ın sürpriz bir şekilde görevden alınması birçok tartışma doğurdu. Erzurumspor, Kasımpaşa'nın Şenol Can'ı pro lisanssız göreve soyundurduğu için küme düşürülmesini istiyor. Genç teknik adamın 9 ay hak mahrumiyeti ve para ceza alması gündemde.

Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can dönemi sona ererken, konuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Genç teknik adamın 1 yıl hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası alması gündemde.

Kasımpaşa'da Şenol Can ayrılığı sonrasında tartışmalar devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına göre, profesyonel kulüplerde bir sezon boyunca en fazla 2 hafta yedek kulübesinde teknik sorumlu olmadan oynanabiliyor. Şenol Can'ın da pro lisansa sahip olmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz sezonda oldukça tartışmalı süreler yaşanmıştı. Şenol Can, görev yaptığı süreçte basın toplantılarında yer almazken, yerine yardımcı antrenörü Sadi Çeri toplantılarda yer almıştı. Dün Hatayspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ise takımın başında teknik sorumlu Ekrem Örenç yer alırken, Şenol Can karşılaşmayı yedek kulübesinin arkasında tribünden takip etmişti.

GENÇ TEKNİK ADAMIN HAK MAHRUMİYETİ VE PARA CEZASI ALMASI GÜNDEMDE

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nda yer alan 9'uncu maddeye göre Şenol Can hak mahrumiyeti cezası alabilir. Talimata göre ayrıca Şenol Can'ın 100 bin TL'de para cezası alabileceği ifade ediliyor.

Talimatta yer alan 9'uncu madde şu şekilde: "İlgili takımın bulunduğu ligin zorunlu teknik kadrolarına uygun teknik adam lisansı olmaksızın ve/veya lisansının çalışma alanları dışında kulüpte görev alan, bir futbol takımını fiilen müsabakaya hazırlayan, müsabaka esnasında yöneten veya yönlendiren gölge antrenörler ile kulübün zorunlu teknik kadrosunun tamamlanmasını temin etmek üzere kulüple sözleşme imzalayarak, sözleşmede belirtilen görevini fiilen yerine getirmeyerek gölge antrenöre çalışma olanağı sağlayan kişilere 1 yıl hak mahrumiyeti ile Süper Lig için 100 bin TL para cezası verilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Kasımpaşa'nın görevine son verdiği Şenol Can, pro lisanssız çalıştığı için ağır cezalar alabilir - Haberler Spor
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