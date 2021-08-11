Kartal'daki çocuklara uzman eğitmenlerden ücretsiz yaz spor eğitimi

Kartal Belediyesi'nin başlattığı ücretsiz Yaz Spor Eğitimleri devam ediyor.

Kartal Belediyesi'nin başlattığı ücretsiz Yaz Spor Eğitimleri devam ediyor.

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün çocuk ve gençlerin spor ile erken yaşta tanışmalarını ve hayatlarında spora daha çok yer vermelerinin yanı sıra yaz tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacı ile başlatılan proje yoğun ilgi görüyor. Cimnastik, basketbol, voleybol, masa tenisi, atletizm, güreş ve eskrim dallarında verilen eğitimler ilçe genelinde spor salonlarında başladı. Toplamda 7 farklı dalda devam eden ücretsiz kurslarda çocuklar, yaz tatillerini spor ile değerlendirerek ileride yapmak istedikleri spor branşları ile ilgili profesyonel eğitim alıyorlar ve gerekli teknikleri öğrenerek antrenman yapıyorlar.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in çocukların erken yaşta sporla tanışmalarının önemine dikkat çekmek amacıyla ilçe genelinde başlattığı yaz spor eğitimleri ise hem çocuklar hem de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Alanında uzman hocaların verdiği eğitimler Kartal'da 3 farklı merkezde başladı. Bu merkezlerden biri olan Atalar Spor Kompleksi'nde atletizm kursu verilmeye başlandı. 2008-2011 yılı arasında doğan çocukların katıldığı kursta temel bilgilerden başlanarak, atlet olma yolunda pek çok antrenman tekniği öğretiliyor.

Yaz spor Eğitimlerinin verildiği bir diğer adres ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Uğur Mumcu Kapalı Spor Salonu. Burada da 2012 - 2015 arası doğumlu çocukların katıldığı cimnastik, 2009-2013 arası doğumluların katıldığı basketbol ve 2008-2010 yılları arasında doğanların katıldığı voleybol kursları eğitimlerine başlandı. 3 farklı salonda başlayan eğitimlerde yine uzman hocalar her bir branş ile ilgili temel eğitimlerden başlayarak çocuk ve gençleri eğitmeye başladılar. Yine aynı salonda yapılacak olan güreş ve eskirim kursları ise hafta içi başlayacak.

Yaz Spor Eğitimleri arasında yer alan masa tenisi kursu ise Hürriyet Kültür Merkezi'nde bulunan salonda başladı. Hoca eşliğinde çalışan 2009-2011 arası doğumlu çocuklar masa tenisi ile ilgili pek çok bilginin yanı sıra vuruş ve antrenman tekniklerini öğrenmeye başladı. Her kursiyerin sadece bir branş ve bir kura başvurma hakkının olduğu eğitimler, yaz boyunca devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı