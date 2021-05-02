Kartal Belediyesi Zabıta Ekiplerinden 'Tam Kapanma' Denetimi

Covid-19 ile mücadele kapsamında tüm birimleri ile çalışmalarına aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacı ile 'tam kapanma' sürecinde denetimlerini sıklaştırdı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında tüm birimleri ile çalışmalarına aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacı ile 'tam kapanma' sürecinde denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde tam kapanma kapsamı dışında kalan market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav ve gıda imalatı yapan işletmelerde; hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Denetim ve bilgilendirme çalışması sırasında usulsüz fiyat artışlarını engellemek için ürünlerin fiyat kontrollerini yapan ekipler, gıda ürünlerinin hijyen denetimlerini de titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca tam kapanma sürecinin kontrollü bir şekilde yönetilmesi ve virüsün yayılmasını önlemek amacı ile detaylı teftişlerin yanı sıra; ilgili işyerlerine yönelik bilgilendirmede de bulunuyor.

29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek olan tam kapanma sürecinde Kartal Belediyesi ekiplerinin, 7 gün 24 saat esası ile çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, özellikle içinde bulunulan süreç ve Ramazan Bayramı'nın da yaklaşması itibari ile zabıta ekiplerinin yoğun bir denetim mesaisi gerçekleştirdiğini belirtti. Başkan Gökhan Yüksel, vatandaşların sağlığını esas alan denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceğini ve Kartal Belediyesi'nin tüm birimleri ile çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı