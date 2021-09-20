Karslıoğlu: 'Kentsel dönüşüm tapu harcı ve damga vergisi iadelerini alıyoruz' - Haberler Ekonomi
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Karslıoğlu: "Kentsel dönüşüm tapu harcı ve damga vergisi iadelerini alıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Karslıoğlu:

Adana Kamu Müteahhitleri (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, müteahhitlerden kentsel dönüşümde alınan gayrimenkuller için ödenen tapu devir harçlarının ve damga vergisinin iade edilebileceğini söyledi.

Adana Kamu Müteahhitleri (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, müteahhitlerden kentsel dönüşümde alınan gayrimenkuller için ödenen tapu devir harçlarının ve damga vergisinin iade edilebileceğini söyledi.

AKAMDER binasında yapılan kahvaltılı toplantının konukları Çevre Şehircilik İl Müdürü Halit Ergin, İl Müdür Yardımcısı M. İskender Özdemir, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar ve Adana Yapı Müteahhitleri (AYAMDER) Başkanı Nadir Vurankaya oldu.

Adana Çevre Şehircilik İl Müdürü Halit Ergin, toplantıda, "Görev alanımız dolayısıyla iç içe olduğumuz müteahhitlerimizin her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Özellikle son yıllardaki yapılan sektörel işlerindeki kalitenin yüksek olması ve önemli başarıları için kurum olarak müteahhitlerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca göreve geldiğim ilk günden itibaren sektöre önemli katkılar koyan ve sürekli istişare halinde olduğumuz AKAMDER'e ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonrada istişarelerimiz artarak devam edecek" dedi.

Adana Yapı Müteahhitleri Başkanı Nadir Vurankaya'da açıklamasında, "İnşaat sektörü olarak geçirdiğimiz zor günlerde AKAMDER'in gündeme getirdiği harçların iadesi konusundaki gayretleri için teşekkür ediyorum. Bu adım azda olsa bizlere nefes olacak bir gelişmedir. Ayrıca sektörün sorunları ve gelişimi konusunda AKAMDER in yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise müteahhitlerin ödediği tapu harçları ve Damga Vergisinin iadesine ilişkin işlemlerin yapılacağını belirterek, "Derneğimizin hukuk müşavirleri kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitlerimizin ödemiş oldukları tapu harçları iadesi konusunda gerekli desteği vereceklerdir. Bu konuda AKAMDER olarak müteahhitlerimizin haklarının geri alınmasını sağlayacağız. Ayrıca sektör olarak her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz Çevre Şehircilik İl Müdürü Halit Ergin, Müdür Yardımcısı M. İskender Özdemir, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar AYAMDER Başkanı Nadir Vurankaya'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADANA

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Haber: Karslıoğlu: 'Kentsel dönüşüm tapu harcı ve damga vergisi iadelerini alıyoruz' - Haberler Ekonomi
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