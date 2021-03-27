Karşıyaka'ya Tugay'dan moral
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Karşıyaka'ya Tugay'dan moral

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karşıyaka'ya Tugay'dan moral

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattının 4 puan gerisinde yer alıp kalan 6 haftada final niteliğinde maçlara çıkacak Karşıyaka'ya Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan moral geldi.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattının 4 puan gerisinde yer alıp kalan 6 haftada final niteliğinde maçlara çıkacak Karşıyaka'ya Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan moral geldi. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Kulüp Başkan Turgay Büyükkarcı, şube yönetimi ve futbolcularla bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, takıma Play-Off yolunda inandığını belirtti. Yeşil-kırmızılıları iç saha maçlarında yalnız bırakmayıp deplasmandaki son Somaspor maçını da tribünden izleyen Tugay, "Sahadan mağlup ayrılsanız da iyi mücadele ettiniz" dedi.

"Biz takımdaki ışığı görüyoruz" diyen Cemil Tugay, "Her zaman arkanızdayız. Size güveniyoruz. Siz de kendinize güvenin" şeklinde konuştu. Takım için geçen hafta yemek organizasyonu düzenleyen Cemil Tugay, yeşil-kırmızılarla önümüzdeki günlerde yine yemekte bir araya gelecek. Grupta 31 Mart Çarşamba günü Batman Petrolspor'u konuk edecek Karşıyaka'da Özgür ve Anıl'ın sakatlıkları sürüyor, Fatih ise cezalı durumda.


Karşıyaka'ya Tugay'dan moral
Karşıyaka'ya Tugay'dan moral

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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