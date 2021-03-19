Karşıyaka'ya sol bek dayanmadı
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Karşıyaka'ya sol bek dayanmadı

19.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:11
Karşıyaka'ya sol bek dayanmadı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off yarışı veren Karşıyaka'da defansın solu bu sezon kaygan zemin oldu.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off yarışı veren Karşıyaka'da defansın solu bu sezon kaygan zemin oldu. Bu bölgede görev yapan tüm futbolcular ya sakatlandı ya da takımdan gönderildi. Yeşil-kırmızılılarda sezonun ilk haftalarında sol bekte görev yapan Onur Kıntaş, ardından sakatlanıp formasını genç futbolcu Burak Kara'ya kaptırdı. Burak, ilk 11'in değişilmez isimlerinden olmuşken ilk yarıda çapraz bağlarının kopmasıyla ameliyat olup sezonu kapattı. Burak'ın sakatlanmasıyla 11'e dönen Onur, sezonun ikinci yarısında disiplinsiz tavırları nedeniyle önce kadro dışı bırakıldı ardından sözleşmesi feshedildi.

Asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen defansın solunda da görev yapabilen Anıl, tam Onur'un gözden çıkarıldığı dönemde menisküs ameliyatı oldu. Sezonun ilk yarısında takımdan ayrılmak istediği için kadro dışı kalan Özgür, ara transfer döneminde affedilip yuvaya döndü. Sol açık ve sol bekte görev yapabilen futbolcu, Onur'un yerine defansın soluna monte edildikten sonra arka adalesindeki yırtık nedeniyle son 2 maçı kaçırdı. Sol bekte elinde hiç alternatif kalmayan Kaf-Kaf, son Çarşambaspor maçında geçen yıl altyapıda görev yapıp 1 yıldır hiç maça çıkmayan, takım antrenmanı eksiği de bulunan 18 yaşındaki Ferdi'yi henüz profesyonel bile yapılmadan oynattı.

MEDICANA FORMAYA DA SPONSORKarşıyaka'yla hafta başında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalayan Medicana International İzmir Hastanesi, yeşil-kırmızılıların futbol takımına da forma sponsoru oldu. Kulüple Medicana İzmir Hastanesi arasında yapılan yeni anlaşma ile birlikte futbol takımı formasının sırtında hastanenin reklamını taşımaya başladı. Başkan Turgay Büyükkarcı, "Futbol takımımızın sırt reklamı konusunda uzun süredir görüşme halindeydik. Takımımızda sportif başarıyı hedeflerken, bu başarının kalıcı olması için güçlü sponsorlara da ihtiyacımız var. Medicana ile yaptığımız anlaşma, bu noktada bizim için çok önemli. Karşıyaka'nın futboldaki marka değerini yaşatmak ve daha ileriye götürmek için sponsorlarımızı gün geçtikçe artıracağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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