Karşıyaka'ya bir destek de Altay'dan
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Karşıyaka'ya bir destek de Altay'dan

Karşıyaka'ya bir destek de Altay'dan
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıldır devam eden transfer yasağını geçici olarak kaldırıp üst liglere çıkacak kadro oluşturmayı hedefleyen Karşıyaka'ya bir destek de ezeli rakibi Altay'dan geldi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıldır devam eden transfer yasağını geçici olarak kaldırıp üst liglere çıkacak kadro oluşturmayı hedefleyen Karşıyaka'ya bir destek de ezeli rakibi Altay'dan geldi. İki kulübün taraftarları son yıllarda önemli final maçlarında birbirlerine destek verirken, borçlu olduğu 96 eski futbolcu, teknik adam ve çalışanla tek tek anlaşmaya çalışan Karşıyaka'ya Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da destek verdi. Borçlu olduğu futbolculardan alacaklarının yüzde 25'ini ödeyip tek dönemliğine muvafakatname alan veya alacaklarının yüzde 50'si karşılığında dosyalarını tamamen kapatan Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı'yla görüşen Özgür Ekmekçioğlu, transfer yasağına neden olan dosyalardan birini de kendilerinin karşılayacağını açıkladı.

Süper Lig'e 18 yıl sonra yükselen Altay'ın jestiyle biraz daha güç ve moral buldu. Yasağın kaldırılması için, "Zincirleri Kırıyoruz" sloganıyla kampanya başlatıp 3 sezonluk futbol kombinelerini satışa çıkaran yeşil-kırmızılılar, transferin önünü açmaya çok yaklaştı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, az çok demeden yanlarında olan ve transfer yasağının kaldırılması için destek veren herkese, her gruba teşekkür etti.

"Biz birlikte güçlüyüz" diyen Büyükkarcı, "Karşıyaka benim değil bizim kulübümüz. Bu destek arttıkça yasağı kaldırma süremiz de kısalacak. Camiadan bu konuyla ilgili daha çok işbirliği bekliyoruz. Taraftarlarımız için de 3 yıllık futbol kombine kartlarını satışa çıkardık. Kombinelere büyük ilgi olacağını düşünüyoruz. Karşıyaka'nın futbolda hak ettiği yere gelmesi için projelerimiz, çalışmalarınız artarak sürecek. Yasağın kalkması konusunda böylesine güzel ve anlamlı bir adım atan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'na ve Altay camiasına sonsuz teşekkür ediyoruz. Son yıllarda ortaya çıkan sporun yalnızca çekişmeden ibaret olduğu yönündeki anlayış, bu tarz karşılıksız ve birbirini yüceltmeye çalışan bakış açısıyla yıkılacak, sporun gerçek ruhuna ulaşmamıza vesile olacaktır" açıklamasını yaptı.TRİBÜNDE YAKINLAŞTILARİzmir'i daha önce yıllarca TFF 1'inci Lig ve Süper Lig'de birlikte temsil edip derbilerde rakip olan, 2009 ve 2010 yıllarında Süper Lig'e çıkmak için Play-Off'ta karşılaşan Karşıyaka ve Altay arasındaki dostluk son senelerde tribünde pekişti. 10 yıldır farklı liglerde yer alan iki kulüpten Karşıyaka taraftarları, o dönem 3'üncü Lig'den çıkmak için Play-Off yarı finali oynayan Altay'a 8 Mayıs 2017'deki Çorum Belediyespor maçında tribünde destek verdi. Altaylılar, 2018-2019 sezonunda Karşıyaka'yı aynı ligde Vanspor'la oynadığı Play-Off maçında tribünde yalnız bırakmadı. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Pınar Karşıyaka'nın FIBA Europe Cup'taki Groningen maçını Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'yla birlikte tribünden izledi. Karşıyaka taraftarları, o maçta Ekmekcioğlu'na, "Büyük Altay" tezahüratı yaptı. Kendi tesisleri bakımda olduğu için saha arayan yeşil-kırmızılılara Altay 2 yıl önce tesislerinin kapılarını açtı.DEPLASMANDA BAŞLAYACAK

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonun fikstürü dün Futbol Federasyonu'nun genel kurulu sonrası çekilirken 3'üncü Grup'taki Karşıyaka, ilk maçını 5 Eylül'de Erokspor'la deplasmanda oynayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, İzmir Atatürk Stadı'ndaki ilk iç saha maçında 12 Eylül'de İçel İdmanyurdu'nu ağırlayacak. Antrenmanlarını 2 haftadır Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren Karşıyaka, sezon öncesi 4-14 Ağustos tarihleri arasında Bolu'da kamp yapacak.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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