Karşıyaka'nın zirve inadı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçerken, Şile Yıldızspor deplasmanında 2-0'lık sonuçla dış sahadaki 3 maçlık galibiyet hasretine de son veren Karşıyaka, haftalardır kovaladığı zirveyi tekrar yakaladı. Grupta ilk 6 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlikle liderlik koltuğunda geçtikten sonra zirveden inen Kaf-Kaf, yeniden çıkışa geçerek rakiplerine yetişti. Yeşil-kırmızılı ekip Şile galibiyetiyle puanını 28'e çıkarıp şampiyonluk yarışında liderliği devralan İçel İdmanyurdu ve Somaspor'la puanları eşitledi.

ANIL YILLAR SONRA

Karşıyaka'da Şile deplasmanında rakibin kilidini açan isim olan sağ bek Anıl Çıracı, 5.5 yıllık gol hasretine son verdi. Daha önce profesyonel kariyerindeki ilk ve son golünü 23 Mayıs 2015'te takım TFF 1'inci Lig'deyken Adanaspor'la oynanan son hafta maçında atan 26 yaşındaki futbolcu, 124 maç sonra golle tanıştı. Bu sezonki performansıyla yeşil-kırmızılıları zirveye çıkaran Hakan Kuş da son 4 maçta alınan 3 galibiyeti boş geçmedi. Hakan, toplamda 13 maçta 9 gole ulaşıp gol krallığı yarışında zirveyi de korudu.BÜYÜKKARCI'NIN KEYFİ YERİNDEFutbolda 3'üncü Lig'de zirve ortağı olan, basketbolda Süper Lig'de dev rakipleri Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in gerisinde üçüncü sırada yer alıp, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde maç eksiğiyle zirve yarışı veren Karşıyaka'nın bu sezonki performansı, Başkan Turgay Büyükkarcı'nın da yüzünü güldürdü. Büyükkarcı, Türkiye'nin en büyük itici taraftar gücüne sahip olup koronavirüs pandemisi nedeniyle bunu kullanamamalarına rağmen 3 kulvarda da hedefe emin adımlarla ilerlemenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi Büyükkarcı, "Futbolda geçen sezon penaltı atışları sonrası çıkamadığımız 2'nci Lig'e bu sezon direkt çıkmak tek hedefimiz. Teknik Direktör Soner Tolungüç liderliğinde çok iyi bir takım olduk. Basketbolda Fenerbahçe Beko'dan sonra Galatasaray'ı da mağlup ederek üst üste 5 galibiyet aldık. 6'ncı gücümüz yanımızda değil ama takımımız bu desteği içlerinde her zaman hissediyor ve ona göre mücadele ediyorlar. Ufuk Sarıca önderliğinde puan silme dezavantajına rağmen geçen sezon olduğu gibi zirvenin yine en önemli adaylarından biri olduğumuzu gösterdik. Voleybolda 5 maçlık galibiyet serimizi şanssız bir yenilgiyle bozsak da maç eksiğine rağmen Play-Off hattının içindeyiz. Antrenörümüz Reşat Yazıcıoğulları ve ekibimize güvenimiz tam" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ