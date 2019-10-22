Karşıyaka'da Hakan sevinci

22.10.2019 11:10

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde zirve yarışı veren Kocaelispor'u 1-0 yenen Karşıyaka'da galibiyet golüne imza atan forvet Hakan Kuş, gol orucunu bozdu.

İlk 7 maçta yakaladığı fırsatları değerlendirememesi nedeniyle eleştirilen 25 yaşındaki santrfor, bu sezon ilk kez rakip fileleri sarsarak zorlu Kocaelispor randevusunun kahramanı oldu. Gol siftahı yaparak taraftarların gönlünü alan Hakan Kuş, kendisine güvenen teknik heyeti ve yönetimi mahcup etmedi.

Geçen sezon attığı 12 golle takımının Play-Off oynamasında önemli rol oynayan Hakan, "İyi oynadığımız Erok maçını şanssız bir şekilde kaybettik. Kocaelispor karşısında rakibe neredeyse hiç pozisyon vermeden galip gelmeyi bildik. Takım olarak en önemli özelliğimiz teslim olmayı kabul etmememiz. İlk haftalardaki gibi değiliz, her an gol atabilme potansiyeline sahibiz. Kocaeli karşısında final paslarını iyi yapabilseydik farklı kazanabilirdik" dedi."HEP YANIMDA OLDULAR"

Teknik direktör Soner Tolungüç ve Başkan Turgay Büyükkarcı'nın kendisini çok iyi motive ettiğini belirten Hakan, "Gol atamadığım maçlardan sonra Soner hocam ve teknik heyetteki antrenörlerim beni hep motive etti, yanımda oldu. Başkanımız Turgay Büyükkarcı da sağ olsun bana çok destek verdi. Benimle özel ilgilendi, çünkü beni çok iyi tanıyor. Ona çok teşekkür ediyorum. Attığım golle üzerimdeki stresi attım ve şeytanın bacağını kırdım. Arkasının geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- İzmir