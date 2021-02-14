Karşıyaka'da Hakan, 2 yıl sonra ilk kez maç kaçıracak

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta art arda 5 mağlubiyetle şampiyonluk hedefinden şaşıp Play-Off hattının da gerisinde kalan Karşıyaka, yeniden çıkış yakalama fırtası olarak gördüğü Elazığ Karakoçan FK deplasmanında en büyük hücum silahı Hakan Kuş'tan da yoksun olacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta art arda 5 mağlubiyetle şampiyonluk hedefinden şaşıp Play-Off hattının da gerisinde kalan Karşıyaka, yeniden çıkış yakalama fırtası olarak gördüğü Elazığ Karakoçan FK deplasmanında en büyük hücum silahı Hakan Kuş'tan da yoksun olacak.

Ligde 4 maçtır ağları hiç sarsamayan, son 6 maçta ise yalnız 1 gol atabilen Kaf-Kaf'ta kadrodaki tek pivot santrfor olan Hakan, Gölcükspor önünde bu sezon dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Ligde bu sezon attığı 10 golle takımın skor yükünü çeken, oynanan 19 maçın tamamında ilk 11'de forma giyen Hakan, ilk kez sahada yer almayacak. Geçen sezon da oynanan 28 maçın tamamında 11'de görev yapan tecrübeli futbolcu 2 yıl sonra ilk kez maç kaçıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ