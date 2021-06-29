Karşıyaka'da aidat uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşıyaka'da aidat uyarısı

Karşıyaka'da aidat uyarısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

OLAĞAN seçimli genel kurulunu 3.5 yıl aradan sonra ilk kez 3 Temmuz Cumartesi günü yapacak Karşıyaka'da yönetim üyelere aidat uyarısında bulundu.

OLAĞAN seçimli genel kurulunu 3.5 yıl aradan sonra ilk kez 3 Temmuz Cumartesi günü yapacak Karşıyaka'da yönetim üyelere aidat uyarısında bulundu. Kulüp tüzüğü gereği kongre günü toplantının yapılacağı salonda aidat tahsilatı yapılmayacağını belirten yeşil-kırmızılılar, genel kurula katılabilmek için üyelerin kayıt tarihlerinden itibaren 3 takvim yılını doldurmaları gerektiğini hatırlattı.

Genel kurulda oy kullanacak üyelerin, 2020 yılı sonuna kadar olan aidat borçlarını en geç 2 Temmuz Cuma günü saat 17.00'ye kadar Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki kulüp merkezine yatırmaları istendi. Karşıyakalılar, sosyal medyada aidatların yalnızca kulüpte elden ödenmesine tepki gösterip banka hesabı yoluyla tahsilatların da kabul edilmesini istedi. Karşıyaka'da 3.5 yıldır başkanlığı sürdürüp yeniden aday olmaya hazırlanan Turgay Büyükkarcı, adaylığını yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla duyuracak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kaan Yıldırım Ece Çeşmioğlu Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Şenol Güneş Emre Kocadağ Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karşıyaka'da aidat uyarısı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.06.2021 13:30:45. #1.13#

title