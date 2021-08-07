Karsan yeni şube açıyor
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Karsan yeni şube açıyor

Karsan yeni şube açıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Oyak Renault ile Megane Sedan model araçların üretimi konusunda anlaşma imzalayan Karsan, Bursa'da yeni şube açıyor.

Oyak Renault ile Megane Sedan model araçların üretimi konusunda anlaşma imzalayan Karsan, Bursa'da yeni şube açıyor.

Karsan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 5 Ağustos tarihli yaptığı açıklama ile de Oyak Renault ile yapılan anlaşma çerçevesinde çalışmalara başladığını duyurdu. Açıklamada, "Şirketimiz, 2 Ağustos 2021 tarihli özel durum açıklamasında detaylı olarak duyurduğu üzere, Oyak Renault ile sözleşme imzalamış ve sözleşme çerçevesinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde, Şirketimizin mevcut tesislerinin yeniden düzenlenmesi gerekmiş ve faaliyetlerimizin genişlemesi nedeniyle yeni bir şube açılmasına karar verilmiştir" denildi.

Yeni açılacak şubede, Karsan markalı dizel, elektrikli ve otonom araçlar ile Menarinibus markalı 10, 12 ve 18 metre doğalgazlı ve dizel otobüslerin gövdelerinin üretileceğinin kaydedildiği açıklamada, "Bursa ili Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Cad. NO: 40 Nilüfer/BURSA adresinde bulunan fabrika binası ve müştemilatları sahası içerisinde ticari ve sınai faaliyet göstermek amacıyla, ayrıca bir sermaye ayrılmadan merkez sermaye ile idare edilecek, 'Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bursa HOSAB Şubesi' unvanlı şubeye ilişkin tescil ve ilan işlemleri yapılmak üzere çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur." İfadeleri yer aldı.

Anlaşma imzalandı

Karsan, Oyak Renault ile Megane Sedan model araçların üretimi konusunda anlaşma imzalamıştı. İmzanın duyurulduğu açıklamada, sözleşme süresinin üretimin başlayacağı tarihten itibaren 5 yıl olduğu belirtilmişti. Ayrıca üretimin başlaması için gerekli yatırımların 1.5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Oyak Renault'tan yapılan açıklamada ise, "Bu proje ile mevcut Megane Sedan üretiminin Karsan'a devredilerek Oyak Renault fabrikasının kapasitesinde yeni nesil araçlara yer açılması ve üç vardiya şeklinde yoğun çalışma düzeninin sürdürülmesi amaçlanıyor" denilmişti.

Aracın üretimi ve montajından Karsan sorumlu olurken, Oyak Renault kaporta parçalarının üretim faaliyetine devam edecek. Aynı zamanda Oyak Renault, üretimi tamamlanmış araçların kalitesinden ve parça tedarikçileri ile ilişkilerden sorumlu olmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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