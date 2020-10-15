Karsan'dan, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihalesine katılım hakkında" açıklama
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Karsan'dan, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihalesine katılım hakkında" açıklama

15.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:42
Karsan'dan,

Karsan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın bugün açtığı 3 bölümden oluşan ihalenin 2 bölümüne katılmaya karar verdiğini duyurdu.

Karsan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın bugün açtığı 3 bölümden oluşan ihalenin 2 bölümüne katılmaya karar verdiğini duyurdu.

Karsan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın bugün açmış olduğu, 3 bölümden oluşan ihalenin 2 bölümüne katılmaya karar vermiş olup, bu çerçevede 70 adet solo (en az 12 metre) ve 30 adet körüklü (en az 18 metre) CNG yakıtlı Otobüs ihalesi ile 2 adet dizel yakıtlı uzun yol otobüsü (7,7 – 10 metre) ihalesine teklif vermek suretiyle katılım sağlamıştır. CNG yakıtlı otobüslerin 5 yıl ve dizel yakıtlı otobüslerin ise 2 yıl süre ile garanti ve bakım onarım işlemlerinin de üstlenildiği söz konusu ihaleye en iyi ikinci teklif şirketimiz tarafından verilmiştir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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