Kars'ta yılbaşı hindilerine battaniyeli önlem
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Kars'ta yılbaşı hindilerine battaniyeli önlem

24.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:02

Kars'ta yılbaşı hindilerine battaniyeli önlem Hindiler pazara çıktı, hindi çok alan yok Kars'ta yılbaşına sayılı günler kala hindiler de pazara indi.

Kars'ta yılbaşı hindilerine battaniyeli önlem

Hindiler pazara çıktı, hindi çok alan yok

KARS - Kars'ta yılbaşına sayılı günler kala hindiler de pazara indi. Pazara getirilen hindileri soğuktan korumak için üzerine battaniye örttüler.

Yılbaşında sofralarının vazgeçilmezi olan hindilerin satışı soğuk havaya rağmen başladı. 130 ile 150 lira arasında satışa sunulan hindilere rağbet yok. Korona virüs salgının satışlarını olumsuz etkilediğini belirten hindi satıcıları, pazarının tadı tuzu olmadığını kaydettiler.

"İşlerimiz salgından etkilendi"

Salgından dolayı işlerinin etkilendiğini belirten hindi satıcısı Çetin Taş, "Kovid-19'dan dolayı işlerimiz etkilendi. İşlerimiz yok, yılbaşıdır diye işlerimizde biraz canlılık var. Pandemiden dolayı işlerimiz az, ekmeğimizdir, günlük ekmeğimiz çıktımı mı odur" dedi.

"Köylü gelmiyor"

Yılbaşına kısa süre kaldığını için hindi satını ifade eden hindi satıcısı, "Hindi satıyorum. Pandemiden dolayı da biraz işlerimiz durgundur. Hastalık var köylü gelmiyor. Dışarı çıkmıyor. Yeni yıl hindisi satıyoruz. Normal satışlarımız, pandemiden dolayı satışlarımız yok" diye konuştu.

Gölyeri mevkide satışa sunulan yılbaşı hindileri 120-130-140 liraya satılıyor. Soğuk havadan ise hindiler üzerine battaniye örtülerek korunuyor.

Kars'ta yılbaşı hindilerine battaniyeli önlem
Kars'ta yılbaşı hindilerine battaniyeli önlem
Kars'ta yılbaşı hindilerine battaniyeli önlem
Kars'ta yılbaşı hindilerine battaniyeli önlem
Kars'ta yılbaşı hindilerine battaniyeli önlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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