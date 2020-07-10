Kars'ta Korona virüs tedbirleri
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Kars'ta Korona virüs tedbirleri

Kars'ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Kars'ta Korona virüs tedbirleri
10.07.2020 11:16 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:20

Kars'ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Vali Türker Öksüz, asker uğurlama törenlerine askere gideceklerin birinci derece yakınlarının dışında kimsenin katılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında, askere gideceklerden birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacak.

Vali Öksüz, Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 26. Maddesine istinaden alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Öksüz, "Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kuralların aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık yada kapalı yerlerde eğlence düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlamalara hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle izin yok" dedi.

Öksüz, "Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri, sülüs belgesi verilirken, birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair kararımız ekinde bir örneği bulunan asker uğurlama törenlerine ilişkin taahhütname alınacaktır. Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin Valiliğimiz ve bağlı ilgili Kaymakamlıklarımıza bildirilmesi gerekiyor. Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Valiliğimiz ve bağlı Kaymakamlıklarımızca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe, bu kişilerin teslim olacağı bildirilmesine karar verildi" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

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