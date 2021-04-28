Kars Kaşarı yoğun ilgi görüyor

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Türkiye'de peynir üretiminde önemli bir yere sahip olan Kars'ta, yüksek rakımlı zengin floraya sahip yaylalarda beslenen ineklerden elde edilen doğal sütle yapılan kaşarın, yoğun talep gördüğünü belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Türkiye'de peynir üretiminde önemli bir yere sahip olan Kars'ta, yüksek rakımlı zengin floraya sahip yaylalarda beslenen ineklerden elde edilen doğal sütle yapılan kaşarın, yoğun talep gördüğünü belirtti.

Altıntaş, Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyarak evlerinden çıkmayan vatandaşlar, coğrafi işaretli Kars kaşarını internet üzerinden sipariş edebileceklerini kaydetti.

Altıntaş, bahar ile birlikte hayvanlarını yaklaşık 2 bin 500, 3 bin rakımlı ve zengin floralı yaylalarda besleyen Karslı köylülerin ineklerden doğal ve katkısız elde ettikleri sütle ürettikleri kaşar peyniri, lezzeti ve aromasıyla yörede en çok tercih edilen peynirlerin başında geldiğine dikkat çekti.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kars Valiliğinin talimatlarıyla yapılan çalışmalarda kentteki çiftçi ve üreticilerin Kovid-19'dan etkilenmediğini söyledi.

Süt varlığıyla Kars'ın Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Altıntaş, "Kars 600 bin tonun üzerinde yıllık süt varlığıyla Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Bu sütü genel olarak vatandaşın süt olarak tüketiminin yanında Kars'ın adıyla özdeşleşmiş olan Kars kaşarı üretimi de çoğunluğu oluşturmaktadır" dedi.

Altıntaş, "Kaliteli mera ve yaylalarda otlayan hayvanlarımızdan alınan sütü sanayicimiz, Kovid-19 önlemlerini alarak üretime devam ediyor. Firmaları teknik ve hijyenik açıdan kontrol etmek hem de üretim devamlılığı ve motivasyon vermek için arkadaşlarımızla beraber dolaşıyoruz" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı