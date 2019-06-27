Kars Besi Organize Sanayi Bölgesi hizmete giriyor

2016 yılında temeli atılan ve tamamlandığında 19 milyon 722 bin liraya mal olacak Kars İhtisasa Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi inşaatında sona gelindi.

Yaklaşık 3 ay sonra tamamlanması planlanan Kars İhtisasa Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde Vali Türker Öksüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit ile birlikte bir takım incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında ilgili firma yetkilisinden bilgiler aldı.

Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden birisi olan ve Kars'ta İhtisasa Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında hayvancılığa farklı bir ivme kazandıracak. İçerisinde besi alanları, sanayi tesis alanı, idari tesis alanı, gübre depolama, acil kesim ve tedavi, karantina alanı, tır ve kamyon parkı, ağaçlandırma alanı, sevk ve kontrol merkezi, teknik hizmet alanı, yeşil alanlar, sağlık koruma bandı, arıtma tesisi alanı, biyogaz tesisi alanı ve kantar tesisi alanları bulunacak.

147 hektarlık alanı kurulan İhtisasa Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi Şantiye Şefi Cenk Beker'den bilgiler alan Vali Türker Öksüz, "Ekonomisi hayvancılığa bir yandan da turizme dayalı olan bir şehirde, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinin kurulması çok sevindirici bir gelişmedir. 2016 yılında ihalesine başlanan ve çalışmaları hali hazırda inşaatı devam ediyor. Burası hayvancılık ve besicilik daha modern şartlarda yapılsın, daha sağlıklı bir ortamda yapılsın, daha sağlıklı bir çevrede yapılsın diye yapılıyor. Burada besiciliği daha bilimsel, daha günün şartlarına uygun şekilde yapalım, vatandaşlarımız da bundan büyük ölçüde fayda sağlasın" dedi.

Öksüz, "Tarıma dayalı sanayinin gerçekleşebileceği 8 hektarlık bir sanayi tesis alanımız da var. Burada bir et entegre sanayi, yem sanayi, biyogaz gibi hayvancılığa dayalı, besiye dayalı, çeşitli sanayi işletmelerinin kurulmasına da imkan verilecek alanlara da sahibiz. Bölgeyle ilgili bu ihtisas organize sanayi bölgesinde yatırım yapmak isteyen çok sayıda kişinin müracaatı var. Biz de dolayısıyla faaliyete getirdiğimiz de şehrimizin hayvancılığını önemli katkısı olacak. Bu organize sanayi bölgesinin faaliyete geçmesiyle birlikte yaklaşık bin kişiye istihdam sağlamasını düşünüyoruz. Bu bir miktar şehrimiz için çok önemli. İnşallah bunu daha da arttırarak devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Kars İhtisasa Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi için 130 müteşebbis başvuruda bulundu. Burada yer tahsis, isteyen başka müteşebbisler de var. İnşallah onlar da burada yatırımlarını yaparlar. Gerçekleştireceğimiz alanlarla sadece hayvancılık ve besi işletmesi değil, hayvancılığa dayalı sanayiyi hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.

14 Haziran 2016 tarihinde ihalesi yapılan ve 147 hektarlık bir alana kurulan İhtisasa Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesinde; besi alanları, sanayi tesis alanı, idari tesis alanı, gübre depolama, acil kesim ve tedavi, karantina alanı, tır ve kamyon parkı, ağaçlandırma alanı, sevk ve kontrol merkezi, teknik hizmet alanı, yeşil alanlar, sağlık koruma bandı, arıtma tesisi alanı, biyogaz tesisi alanı, kantar tesisi alanı gibi bölümler bulunuyor. Yapımına 1 Temmuz 2016 tarihinde başlanan İhtisasa Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesinin yüzde 45-46'sı tamamlandı. İhtisasa Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin 3 içerisinde tamamlanarak faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Kars İhtisasa Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin temel atma törenine dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'da katılmıştı. - KARS

Kaynak: İHA