Kars 36 Spor ara transferde bombayı patlattı

25.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:44

Kars 36 Spor ara transferde Kozan Spor'un başarılı sporcusu Serkan Özkan'ı renklerine kattı.



İstanbul Beylikdüzü Spor Tesisleri'nde 15 günlük kampa girecek olan yeşil beyazlı ekipte transfer çalışmaları devam ediyor. Kars 36 Spor, Spor Toto 3. Lig takımlarından Kozan Spor'da top koşturan başarılı ön libero Serkan Özkan ile anlaştı.



Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde şampiyonluk hesapları yapan Kars 36 Spor defansını Serkan Özkan ile güçlendirirken, bazı isimlerle de anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA