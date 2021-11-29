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KARORSAN Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

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KARORSAN Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

KARABÜK (İHA) - Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasından imzalanan protokol kapsamında Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne tahsis edilen OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu ziyaret edildi. Okul Müdürü Murat Tülümen sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılama ve istihdama katkı sağlamak amacıyla kurulan okul için iki bakanlık arasında imzalanan protokol hakkında bilgiler alan Vali Gürel ve beraberindeki heyet daha sonra toplantıya geçti.

Yönetim Kurulu üyeleri Cenk Gedikoğlu, İlhan Özçelik ve Yunus Çelik ile KARORSAN Bölge Müdürü Alper Tolga Saka'nın katıldığı toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - KARABÜK

KARORSAN Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

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