Karkamış Gümrük Kapısı Suriye'ye İhracatı Artıracak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye'nin Suriye ile olan ticari ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve bunun Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlaması bakımından Karkamış Gümrük Kapısının kritik önem taşıdığını belirterek, iç savaş sonrası yaklaşık 500 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyacağı tahmin edilen Suriye'nin en büyük tedarikçisinin Gaziantep olacağını bildirdi.

Koçer, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle iki yıl kapalı kalan Karkamış Gümrük Kapısının tamamen yenilendiğini ve açılışının Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Daha önce yalnızca yolcu geçişlerinin yapıldığı kapıdan ticaretin de başladığına işaret eden Koçer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra kapının yeniden açılmasıyla birlikte ihracat ve transit ticaretle, hemen her türlü eşyanın ticareti gerçekleşmeye başladı. Artan ticaret hacmini karşılayabilecek nitelikte hizmet verebilmek çok önemli. Bunun için oldukça kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirildi. Yardım tırları hariç son bir yılda 35 binden fazla ticari aracın geçiş yaptığı düşünülecek olursa, idari binalardan yolcu salonlarına, araç peronlarından hangarlara kadar 15 bin metrekare üzerine kurulan bu modern yapının önemi daha iyi anlaşılacaktır."

Gaziantep'ten Suriye'ye ihracatta hedef 1 milyar dolar

Koçer, yıllık ihracatı 7 milyar dolar olan Gaziantep'in 2023 ihracat hedefinin 10 milyar dolar olduğunu belirtti. Koçer, Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6 şehrinden biri olan kentten, sınır kapısı sayesinde Suriye'ye yıllık 1 milyar dolarlık ihracat yapılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Gaziantep ile Suriye arasında geçmişi oldukça eskiye dayanan kuvvetli ticari ve kültürel bağlar bulunduğuna dikkati çeken Koçer, "İç savaş sonrası taş üstünde taş kalmayan Suriye'nin yeniden inşası ve özellikle Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra Suriye'nin yeniden kalkınması noktasında Gaziantep'e ve Gaziantepli sanayicilerimize, iş adamlarımıza çok iş düşüyor. Bu anlamda Türkiye'nin Suriye ile olan ticari ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve bunun Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlaması bakımından Karkamış Gümrük Kapısı kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Koçer, ticaretin yeniden canlanmasıyla Suriye'ye huzur ve güven geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İç savaş sonrası yaklaşık 500 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyacağı tahmin edilen Suriye'nin en büyük tedarikçisi Gaziantep olacak. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Türkiye'ye yönelik terör tehditlerini yok eden ve sınırlarımızı güvenli bir hale getiren kahraman ordumuza, şehitlerimize, gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bölgede tesis edilecek barışın ardından Suriye ile olan ticari ilişkilerimiz de buna paralel artacaktır."

Yenilenen Karkamış Gümrük Kapısının yarın Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla açılması planlanıyor.