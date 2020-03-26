"Kargo sektörü olarak tüm koşullara hazırız" KARİD Başkanı Aslan Kut, "Yurt genelinde alınan sağlık önlemleri sebebiyle e-ticaret alışverişlerinde yaşanan yoğunluk kargo hacminde de artışa neden olmaktadır.

KARİD Başkanı Aslan Kut, "Yurt genelinde alınan sağlık önlemleri sebebiyle e-ticaret alışverişlerinde yaşanan yoğunluk kargo hacminde de artışa neden olmaktadır. Ancak sektör temsilcilerimizin tüm koşullara hazırlıklı olduğunu, yeterli insan kaynağı ile hizmet kalitesini koruyarak iş sürekliliğine devam edeceklerini belirtmek isteriz" dedi.

Koronavirüs sebebiyle alışveriş alışkanları büyük oranda e-ticarete kaydı. Online siparişlerdeki yoğunluk kargo şirketlerini zorlasa da sektörden 'hazırız' mesajı geldi. Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 tehdidi karşısında Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneğimize bağlı tüm üye kurum ve kuruluşlar ticari faaliyetlerin devamı ve evinde kalan vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını ulaştırmak için kamu hizmeti niteliğinde önemli bir sorumluluk üstlenmiş durumdadır.

Tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19'a ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yayınladığı hizmet sağlayıcıların alması gereken önlemlere istinaden tüm üye kurum ve kuruluşlarımız eylem planlarını hazırlamış ve ekonomik sürekliliği sağlamak adına kesintisiz hizmet sunmanın sorumluluğunu taşımaktadırlar.

Bu kapsamda sektör temsilcilerimiz operasyon planlamalarını hizmetin devamlılığını sağlayacak şekilde tedbir seviyelerini artırarak gerçekleştirmektedir. Toplum sağlığını korumak adına tüm çalışanlara gerekli bilgilendirmeler yapılmakta, maske, eldiven, dezenfektan vb. koruyucu malzemeler verilmekte ve sağlık durumları sürekli kontrol edilmektedir. Şube, acente, dağıtım merkezleri, yönetim ofisleri ve araçların dezenfeksiyon işlemleri sıklıkla yapılmaktadır. Gerekli mesafenin sabit tutulması kaydıyla şube ve acentelere aynı anda en fazla üç kişi kabul edilmektedir. Teslimatlar saha çalışanları ve müşteriler arasında sosyal mesafeyi koruyarak yapılmakta olup, e-ticaret sitelerinden alınan gönderilerin tesliminde alıcının onayıyla imza ve T.C kimlik numarası almadan teslimat yapılması ve mümkün koşullarda posta kutusu gibi güvenli noktalara kargoların bırakılarak temassız teslimat yöntemleri geliştirilmektedir.

Yurt genelinde alınan sağlık önlemleri sebebiyle e-ticaret alışverişlerinde yaşanan yoğunluk kargo hacminde de artışa neden olmaktadır. Ancak sektör temsilcilerimizin tüm koşullara hazırlıklı olduğunu, yeterli insan kaynağı ile hizmet kalitesini koruyarak iş sürekliliğine devam edeceklerini belirtmek isteriz.

Devletimiz tarafından bugüne kadar alınan önlemler ve kargo, kurye, lojistik işletmecileri ile tüm sektörlerin çabaları sayesinde bu zor günlerin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA