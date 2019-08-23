KARDÖKMAK'ta 1. Dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı

23.08.2019 18:46

Karabük'te KARDÖKMAK'ta çalışan işçileri kapsayan 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç'in katılımıyla imzalandı.



KARDÖKMAK fabrika sahası içerisinde gerçekleştirilen ve KARDEMİR Yönetimi Kurulu Başkanı Kamil Güleç ile Genel Müdür Hüseyin Soykan'ın da katılım sağladığı törende KARDÖKMAK'ta çalışan işçileri kapsayan 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.



Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR'in ve bağlı şirketleri KARÇEL ve KARDÖKMAK'ın işçilerin gayretli çalışmaları ve yönetim kurulu üyelerinin akılcı hamleleri sayesinde altın çağını yaşadığını ifade ederek üyelerini mutlu eden bir toplu iş sözleşmesi imzaladıktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



"İnanıyorum ki KARDEMİR en kısa sürede yılda 3 buçuk milyon ton kapasiteye ulaşacak"



Birçok maddi ve sosyal kazanımların yer aldığı toplu iş sözleşmenin üyelerine, KARDÖKMAK'a, KARDEMİR'e ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını dileyen Değirmenci, "Üyelerimizin verimli ve fedakarca yaptığı çalışmalar ve KARDEMİR yönetim kurulu ve ekibinin yatırım ve büyüme odaklı çalışmaları sayesinde Kardemir, sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir marka haline gelmiştir. Tabii sürecin bir ekip işi olduğunu iyi biliyoruz. İşçisiyle, işvereniyle, yöneticileriyle, sendikasıyla uyum içerisinde, huzur ve barış ortamının tesis edilmesiyle bu işler başarılmıştır. Bu tablo sayesinde KARDÖKMAK'taki üyelerimize birinci yıl için yüzde 41'i aşan zam artışı sağladık. Ortaya çıkan bu başarıya katkı sunan başta üyelerimiz olmak üzere yönetim kurulundaki ailelerimize, bağımsız üyelerimize ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, KARDEMİR en kısa sürede yılda 3 buçuk milyon ton kapasiteye ulaşacak ve bu sayede daha fazla üretim ve istihdam ortamı sağlayacaktır. Böylelikle KARDEMİR, bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacaktır" diye konuştu.



"Özellikle son dönemde Kardemir'den her gün yeni yatırım haberleri geldiğini, ürün yelpazesini genişlediğini duymaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diyen Değirmenci, "Demir çelik sektöründe dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alan KARDEMİR'in yapmış olduğu milli hamleler gerçekten gurur verici. Demiryolu ray üretiminden tekerine kadar birçok ürünün üretimi için çalışmalar yapılması göğsümüzü kabartıyor. Üretim kapasiteleri ile birlikte ürün çeşitliliğini de artıran Kardemir, inşallah önümüzdeki süreçte savunma sanayinde ve yerli otomobil konusunda üstüne düşen sorumluluk ve kararlılığı ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.



"Savunma ve otomotiv'deki çalışmalar heyecan verici"



KARDEMİR'in ortaya koymuş olduğu hedefe ulaşması için üyeleriyle birlikte canla başla çalıştıklarını kaydeden Değirmenci, "Cumhuriyetimizin ilk entegre demir çelik fabrikası olan ve fabrikalar yapan fabrikalar olarak nam salan KARDEMİR'in hem Karabük ve çevresine, hem de ülkemiz ekonomisine katkı vermeye devam etmesi gibi bir derdimiz var bizim. KARDEMİR'i Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te, bugünden daha güçlü ve daha büyük görmek, en büyük arzumuzdur. Çünkü biz biliyoruz ki KARDEMİR ayakta ve güçlüyse işçiler olarak bizler de güçlüyüz ve dimdik ayaktayız demektir" dedi.



Yerlileşme yolunda özellikle savunma sanayinden otomotiv sektörüne kadar KARDEMİR bünyesinde bir dizi çalışmalar yapılmasını heyecanla takip ettiklerinin altını çizen Değirmenci şunları söyledi: "Savunma sanayimiz ve otomotiv sektörümüz KARDEMİR aracılığıyla inşallah Türk işçisinin, üyelerimizin ellerinde yükselecek. Bu yönde KARDEMİR 'de yapılan çalışmaları takdirle izliyoruz. Millileşme ve yerlileşme için atılacak her adıma biz işçiler olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız. KARDEMİR aynı zamanda üstlenmiş olduğu misyon ve vizyonla milli bekamızın en önemli yapı taşlarındandır. Bu nedenle zaman KARDEMİR'i daha da büyütme zamanıdır. Gün, KARDEMİR olarak ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı sunma günüdür" dedi.



Tören alanında "İşçi sendika omuz omuza" sloganları atan işçiler ise sözleşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA