Kardeşini Öldüren Ağabey, Hakimin Müebbet Kararını Duyunca Teşekkür Etti

Bursa'da, uyuşturucu kullanmaması için uyardığı kardeşi Hasan Çotur'u (17) bıçaklayarak öldüren, Gökhan Çotur (27), üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Daha önce hakkında verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Çotur, 2. kez müebbet hapis cezası aldı. SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan Çotur, kararı duyduktan sonra mahkeme heyetine teşekkür etti.

UYUŞTURUCU KULLANAN KARDEŞİNİ 4 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Olay, 2014 yılında merkez Osmangazi ilçesi Küçük Balıklı mevkisinde meydana geldi. Gökhan Çotur ile uyuşturucu kullandığını iddia ettiği kardeşi Hasan Çotur arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gökhan Çotur, uyuşturucu kullanmaması yönünde kendisini uyaran Hasan'ı 1'i kalbinden 3'ü de sırtından, toplam 4 bıçak darbesiyle öldürdü.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Cinayetin ardından yakalanan Gökhan Çotur tutuklandı, hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Görülen davada mahkeme, Gökhan Çotur'u iyi hal indiriminden yararlandırarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatı katılmadığı için kararı bozarak, dosyayı mahkemeye geri gönderdi.

Yeniden yargılanan Gökhan Çotur'a, bu kez indirim uygulanmayarak ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Bu karar da sanığın aldığı cezada indirim yapılması gerektiği belirtilerek Yargıtay tarafından bozuldu.

MAHKEMENİN MÜEBBET KARARINA "TEŞEKKÜR EDERİM" DİYEREK CEVAP VERDİ

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde üçüncü kez hakim karşısına çıkan Gökhan Çotur, duruşmaya, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Gökhan Çotur, mahkemedeki savunmasında Yargıtay'ın bozma kararının gerekçesine uyularak hakkında takdiri indirim uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığa müebbet hapis cezası verdi. Sanık Çotur, "Teşekkür ederim" dedi.