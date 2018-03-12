Kardemir Yatırım Analistlerini Bilgilendirdi

Karabük ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ yönetimi, İstanbul'da düzenlenen toplantıda yatırım şirketlerinin analistleri ile bir araya geldi.

KARDEMİR AŞ'den yapılan açıklamada, farklı yatırım şirketlerinden 35 analistin katıldığı toplantıda Şirketin Genel Müdürü (CEO) Ercüment Ünal, Mali İşler Koordinatörü (CFO) M. Furkan Ünal, Satış ve Pazarlama Koordinatörü Reyhan Özkara ve Satınalma Müdürü Harun Cebeci tarafından 2017 yılında dünyada ve Türkiye'de çelik sektöründe yaşanan gelişmeler, şirketin 2017 yılı finansal sonuçları, yatırımları ve 2018 yılına ilişkin beklentileri hakkında bilgiler verildiği kaydedildi. Açıklamada, şirketin 2017 yılında sıvı çelik üretiminin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 11 oranında artarak 2 milyon 403 bin tona, toplam nihai ürün üretiminin yaklaşık yaklaşık 10,5 artarak 2 milyon 295 bin tona, satış gelirlerinin yüzde 70 artarak 3 milyar 973 milyon TL'ye ulaştığı ve yılı 251,5 milyon TL net karla kapatan şirketin 2017 yılında yüzde 18,8 olan FAVÖK marjının 2018 yılında yüzde 23-25 aralığında olmasının beklendiği ifade edildi. Çelikhanede devam eden tamamlayıcı yatırımlar ve ihalesi gerçekleştirilen 4 sürekli döküm makinası ile birlikte şirketin gelecek yıl sonunda hedeflenen 3,5 milyon ton üretim temposunu yakalayacağı ve montaj çalışmaları büyük oranda tamamlanan teker fabrikası yatırımının da yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi. - KARABÜK