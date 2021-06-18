KARDEMİR işçilerine aşı uygulaması başlatıldı
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KARDEMİR işçilerine aşı uygulaması başlatıldı

KARDEMİR işçilerine aşı uygulaması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Ekonomi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışanlara, mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulandı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışanlara, mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulandı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında kentte aşılama çalışmaları sürdü.

Yaklaşık 5 bin personeli bulunan KARDEMİR'de de mobil ekiplerce aşı yapılmaya başlandı. Çalışmaya İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'da eşlik etti.

Sarı, yaptığı açıklamada, aşılama sürecinin, yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla hızla devam ettiğini söyledi.

Tüm SGK'lılara aşı hakkı tanındığını hatırlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgelerindeki ve büyük ölçekli tüm üretim tesislerindeki çalışanlar Bakanımızın talimatıyla mobil ekiplerimiz tarafından aşılanmaya başlanmıştır. Bugün itibarıyla müdürlüğümüze bağlı mobil aşı ekiplerimiz de KARDEMİR çalışanlarına yerinde aşı hizmeti sunmaktadır. Amacımız aşı hakkı olan tüm vatandaşlarımızı gerek ilimizdeki tüm hastanelerimiz ve aile sağlığı birimlerimizde oluşturduğumuz aşı merkezlerinde, gerekse mobil ekiplerimiz aracılığıyla sahada bir an önce aşı ile buluşturup, toplumumuzun Kovid-19 salgınından kurtulmasını sağlamaktır."

Sarı, şu ana kadar Karabük'te toplam 144 bin 821 aşı yapıldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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