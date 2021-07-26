KARDEMİR ve Milli Eğitim genç nesilleri milli üretim ile yetiştirecek
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KARDEMİR ve Milli Eğitim genç nesilleri milli üretim ile yetiştirecek

KARDEMİR ve Milli Eğitim genç nesilleri milli üretim ile yetiştirecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) uzun vadedeki ihtiyaçlarına eş güdümlü olarak, sanayi ve okul iş birliği çerçevesinde, genç nesillerin yetiştirilmesi amacı ile Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni protokol imzaladı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) uzun vadedeki ihtiyaçlarına eş güdümlü olarak, sanayi ve okul iş birliği çerçevesinde, genç nesillerin yetiştirilmesi amacı ile Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni protokol imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamada, yetişmiş ve kalifiye insan gücünü etkin bir şekilde yöneterek üretimine devam eden fabrikanın, gelecek yıllara da insan kaynağı alanında yatırımlarını sürdürdüğü belirtildi.

Uygulamalı eğitim protokolüne göre, endüstriyel bakım-onarım meslek dallarında öğrencilerin haftanın 3 gününü KARDEMİR'de, 2 günü ise okullarında eğitim alarak geçirecekleri belirtilen açıklamada, "4 yıl süre ile uygulanacak olan projede, öğrencilerin sadece mesleki alandaki gelişimleri değil, sosyal hayatlarındaki kazanımları da göz önünde tutulacaktır. Tiyatro ve müzik gibi kültürel çalışmalarında içerisinde yer alacak olan öğrenciler, iş hayatını da yakından görecek ve profesyoneller ile çalışma fırsatına sahip olacaklardır. Mesleki ve teknik eğitimlerin de KARDEMİR uzman ve mühendisleri tarafından destekleneceği proje kapsamında, öğrencilerin sigortaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacak olup, şirketimiz de öğrencilere iş olanaklarından faydalanmalarını sağlayacaktır. Gelecek nesillerimizin mesleki ve sosyal alanda güçlü bireyler olmasının hedeflendiği projede, öğrencilerimiz şirketimizin Eğitim Müdürlüğü imkanlarından da faydalanacaktır. Bu doğrultuda İngilizce ve bilgisayar dersleri gibi eğitimlere ve yaşam bilgisi seminerlerine tabi tutulacaklardır. 2021 ilköğretim/ortaokul mezunu, yapılacak beceri testinde ve mülakatlarda başarılı olan öğrencilerimiz projeye kayıt olmakla birlikte, ileriki yıllarda KARDEMİR'de iş olanağına da sahip olabileceklerdir. Şirketimiz Genel Müdürü Necdet Utkanlar'ın ve Karabük İl Milli Eğitim Müdürümüz Nevzat Akbaş'ın imzaladığı protokol kapsamındaki projeye başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz, KARDEMİR A.Ş. Eğitim Müdürlü ile iletişime geçebilirler" denildi. - KARABÜK

KARDEMİR ve Milli Eğitim genç nesilleri milli üretim ile yetiştirecek
KARDEMİR ve Milli Eğitim genç nesilleri milli üretim ile yetiştirecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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