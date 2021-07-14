KARDEMİR'den istihdama yeni katkı
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KARDEMİR'den istihdama yeni katkı

KARDEMİR'den istihdama yeni katkı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin ilk ağır Demir Çelik Sanayisi olan ve 84 yıldır hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sağlayan KARDEMİR AŞ., işçi, mühendis ve uzman kadrosunda 85 yeni alım yapacak.

Türkiye'nin ilk ağır Demir Çelik Sanayisi olan ve 84 yıldır hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sağlayan KARDEMİR AŞ., işçi, mühendis ve uzman kadrosunda 85 yeni alım yapacak.

Kurulduğu günden bu yana ülke ekonomisine sağladığı katma değerin yanı sıra, istihdama da büyük destekler veren Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ., yayınladığı eleman ilanı ile 69'u işçi, 13'ü mühendis, 3'ü de uzman kadrosunda olmak üzere toplam 85 yeni istihdam imkanı sağlayacak.

"69 Yeni işçi alımı"

İŞKUR İş Eğitim Programı (İEP) kapsamında fabrikada çeşitli pozisyon ve unvanlarda çalıştırılmak üzere en az endüstri meslek lisesi, teknik lise, çok programlı meslek lisesi mezunu, meslek yüksekokulu ve teknik eğitim fakültesinin; metal, makine, metalürji, raylı sistemler, torna, tesviye, torna-tesviye, motor, mekatronik, kaynak, montaj, elektrik, elektronik, otomasyon, döküm, bilgisayar bölümlerinden mezun olan 25 yaşını doldurmamış ve 01/01/2021 tarihinden önce Karabük'te ikamet etmeye başlayan ve halen Karabük'te ikamet eden veya anılan tarihten önce şirketimizde staj yapan veya ön lisans eğitimini Karabük Üniversitesinde tamamlayan, elektrik, makine ve genel işçilik alanlarında toplam 69 işçi alımı yapılacak.

İşçi pozisyonunda yapılacak alımların 13 Ağustos tarihine kadar başvuruların İŞKUR üzerinden sağalacağının da kaydedildiği açıklamada, "Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere, Seçme ve Değerlendirme Kurulu tarafından, sağlık durumu itibariyle pozisyona ilişkin yetkinliğinin ölçülmesini teminen mülakata tabi tutulacak, ilan edilen pozisyon kontenjanından fazla mülakatı geçen aday bulunması halinde, adaylar arasından noter huzurunda kura çekilerek seçim yapılacaktır" denildi.

"13 Mühendis ve 3 Uzman alımı olacak"

Açıklamada ayrıca, Mühendis ve uzman kadrosunda da 16 yeni istihdam oluşturulduğu da ifade edilerek, " Bu kapsamda 35 yaşını doldurmamış, 01/01/2021 tarihinden önce Karabük'te ikamet etmeye başlayan ve halen Karabük'te ikamet eden veya anılan tarihten önce şirketimizde staj yapan veya lisans/lisansüstü eğitimini Karabük Üniversitesinde tamamlayan, Bilgisayar, Elektrik, Makine, İmalat ve Metalurji Mühendisi 13, Uzman kadrosunda ise 3 olmak üzere toplam 16 mühendis ve uzman alımı yapılacaktır. Başvuruların KARDEMİR web sayfası üzerinden 13 Ağustos'a kadar alınacağı ve başvuru yapan mühendis ve uzman pozisyonlarında ilan kriterlerini sağlayan adayların, çevrimiçi ortamda genel yetenek sınavına tabi tutulacağı da ifade edildi. - KARABÜK

KARDEMİR'den istihdama yeni katkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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KARDEMİR'den istihdama yeni katkı - Haberler Ekonomi
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