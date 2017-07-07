Kardaş"Lar Sepet Örerek Geçimlerini Sağlıyor

GÜLTEKİN YETGİN - Geçirdiği çocuk felci dolayısıyla yürüme güçlüğü çeken Haşim Kardaş, evden çıkamayınca babasından fındık ağacının dallarını kullanarak sepet örmeyi öğrendi.



Kardaş, baba mesleğini öğrettiği kardeşi Mehmet Kardaş ile Görele ilçesine bağlı Menteşe köyündeki evlerinin bir bölümünde oluşturdukları atölyede ördükleri sepetleri satarak geçimlerini temin ediyor.



Haşim Kardaş (53), AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta geçirdiği çocuk felci dolayısıyla yürüme güçlüğü yaşadığını söyledi.



Yürüme zorluğu çektiği dönemde bir süre sokağa çıkamadığını, bu nedenle zamanının büyük bölümünü evde geçirdiğini belirten Kardaş, babasının kendisine sepet örmeyi gösterdiğini ifade etti.



Kardaş, babasının evi, fındık dallarını kullanarak ördüğü sepetleri satarak geçindirdiğini anlattı.



İlkokulu bitirdikten sonra babasının yanında çalışmaya başladığını dile getiren Kardaş, yaklaşık 40 yıldır sepet örme işiyle uğraştığını anlattı.



İki çocuk babası Kardaş, işi tamamen öğrendikten sonra babasının artık sepet örmeyi bıraktığını belirterek, "İnsanın bir zanaatinin olması önemli. Bu sayede geçiniyoruz. İnsanın bir şeylerle meşgul olması gerekiyor. Allah'a şükür işimiz sayesinde aç ve açıkta kalmadık." dedi.



"Eskiden insanlar sepet almak için sıraya giriyorlardı"



Örme sepetlere talebin her geçen yıl azaldığını vurgulayan Kardaş, "Eskiden insanlar sepet almak için sıraya giriyorlardı. Günümüzdeki gibi naylon sepetler yoktu. Şimdi sepetlerin yerini alan değişik şeyler çıktı." diye konuştu.



Kardaş, büyük boy sepeti iki günde hazırladığını, küçük sepetlerden ise günde iki adet yapılabildiğini aktardı.



Geçmiş yıllarda sepetlerin genellikle bağ ve bahçe işlerinde kullanıldığını anımsatan Kardaş, bu dönemde ise küçük ebattaki sepetlerin evlerde dekoratif amaçlı kullanıldığını söyledi.



Kardaş, meslekte artık usta yetişmediğine dikkati çekerek, gençlerin bu işe ilgisi bulunmadığını belirtti.



Sepetlerin, ebatına göre 15 ile 90 lira arasında değişen fiyattan satışa sunulduğunu ifade eden Kardaş, kendilerinin toptan satış yaptığını sözlerine ekledi.



"Babam nasihatta bulunmakla kalmadı, meslek de öğretti"



Mehmet Kardaş ise 6 yaşından beri sepet ördüğünü söyledi.



Babasının, her zaman "elinizde mesleğiniz olsun" dediğini paylaşan Kardaş, "Babam bize nasihatta bulunmakla kalmadı, meslek de öğretti. Yaklaşık 25 senedir sepet örüyorum ve evimizi bu şekilde geçindiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Kardaş, mesleğini yaşatmaya kararlı olduğunu belirterek, "Bu işi sonuna kadar devam ettireceğim. Sepetçilik herkesin özendiği ve saygı duyduğu bir meslek haline geldi." dedi.