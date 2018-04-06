Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu Torbalı yönü 1. kilometresinde Serbest Geçiş Sistemi montajı yapılıyor. Bu nedenle ulaşım otoyolun İzmir yönünde gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerindeki görüntü bariyeri çalışması nedeniyle Karapürçek-Samsun kavşakları istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşıma soldaki iki şeritten kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı-kuzey kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde üç şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 5. kilometresindeki (Dolaylı mevkisi) yaya üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Diyarbakır-Silvan yolunun 50-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit ulaşıma kapatıldı, trafik akışı sol şeritten iki yönlü devam ediyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 40-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

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