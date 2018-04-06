Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu Torbalı yönü 1. kilometresinde Serbest Geçiş Sistemi montajı yapılıyor. Bu nedenle ulaşım otoyolun İzmir yönünde gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerindeki görüntü bariyeri çalışması nedeniyle Karapürçek-Samsun kavşakları istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşıma soldaki iki şeritten kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı-kuzey kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde üç şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 5. kilometresindeki (Dolaylı mevkisi) yaya üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Diyarbakır-Silvan yolunun 50-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit ulaşıma kapatıldı, trafik akışı sol şeritten iki yönlü devam ediyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 40-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.