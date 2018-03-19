Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yalova-İzmit yolunun Sanayi Köprülü Kavşağı'nda yapılan çalışmalar nedeniyle anayol ulaşıma kapatıldı, ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kurucaşile-Cide yolunun 19-24. kilometrelerinde deniz taşkını nedeniyle meydana gelen tahribattan dolayı ulaşım kontrollü sağlanıyor.