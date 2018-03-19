Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Yalova-İzmit yolunun Sanayi Köprülü Kavşağı'nda yapılan çalışmalar nedeniyle anayol ulaşıma kapatıldı, ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Kurucaşile-Cide yolunun 19-24. kilometrelerinde deniz taşkını nedeniyle meydana gelen tahribattan dolayı ulaşım kontrollü sağlanıyor.