Karate kuralları nedir? Olimpiyat Karate kuralları ve talimatları nedir?

Olimpiyat branşlarından Karate, kuralları ve uygulama talimatları ile merak ediliyor. Sporcular doğru şekilde Karate yapmak için bu kuraları merak ederken izleyiciler ise Karate sporunu tam olarak anlamak için bu kuralları araştırıyor. Peki, Karate kuralları nedir? Olimpiyat Karate kuralları ve talimatları nedir? İşte, detaylar…

Sporseverlerin yakından takip ettiği olimpiyatlarda Karate ilgi oldu. Karatei dikkatle izleyen izleyiciler Karate sporunun detaylarını ve kurallarını araştırdı. Peki, Karate kuralları nedir? Olimpiyat Karate kuralları ve talimatları nedir?

KARATE KURALLARI NELERDİR?

YARIŞMACILAR

1. Yarışmacılar şeritsiz, fitilsiz ya da kişisel işlemesiz Beyaz Karate-Gi giymek zorundadırlar.(WKF

Yönetim Kurulu tarafından özel izin verilenler hariç) Ülke Amblemi ya da Bayrağı ceketin sol göğsünde

olmalı ve ölçüsü 12 cm'ye 8 cm'yi geçmemelidir. Karate-Gi üzerinde sadece orijinal imalatçının etiketi

gösterilebilir. Ek olarak Ceketin arkasında Organizasyon komitesi tarafından verilen tanımlama

bilgileri olacaktır. Bir müsabık Kırmızı ve Bir müsabık Mavi kemer takacaktır. Kemerler 5 cm

genişliğinde ve bağlandıktan sonra her iki tarafta 15 cm serbest kalacak şekilde olacaktır. Ancak bu

uzunluk yarışmacının uyluk kemiğinin dörtte üçünden uzun olamaz. Kemerler imalatçı etiketi hariç

kişisel işlemesiz, reklamsız ya da işaretsiz düz Kırmızı ve mavi olmalıdır.

2. Yukarıdaki 1.paragrafa rağmen Yönetim Kurulu Onaylı sponsorların özel etiketleri ya da

markalarının reklamına onay verebilir.

3. Ceket kemer ile bele bağlandığında minimum kalçayı kapatacak uzunlukta olmalıdır fakat uyluğun

dörtte üçünü geçmemelidir. Bayan müsabıklar ceketin altına düz beyaz tişört giyebilirler. Ceketin

bağcıkları düğümlenmiş olmalıdır. Bağcıksız ceketler kullanılmamalıdır.

4. Ceket kollarının maksimum uzunluğunun bilek bükümünü geçmeyecek şekilde olması zorunludur

ve ön kol'un yarısından kısa olamaz. Ceket kolları kıvırılamaz.

5.Pantolon incik bölgesinin (Diz altında bileğe kadar olan bölge) en az üçte-ikisini kapatacak uzunlukta

olmalıdır ve bilek kemiğini geçmemelidir. Pantolon paçaları kıvırılamaz.

6. Yarışmacıların saçları temiz ve müsabakayı engellemeyecek uzunlukta olmalıdır. Saç bantları

(Hachimaki) yasaktır. Orta Hakem herhangi bir müsabıkın saçlarının çok uzun ya da kirli olduğunu

düşünürse kendisini ihraç edebilir. Metal saç tokaları ve saç tutucuları yasaktır. Kurdele, boncuk ve

diğer saç süslerini takmak yasaktır. Sıkı lastik bant ya da atkuyruğu şeklinde takılan saç tutucular

(tokalar) takabilirler. Bayan müsabıklar WKF tarafından onaylı bir başörtüsü takabilirler.

7. Bayan müsabıklar WKF tarafından onaylı saçı kapatan ama boğazı açık bırakan düz siyah kumaştan

başörtüsü giyebilirler.

8. Yarışmacılar metalik ya da diğer türde objeler takamazlar.

9. Gözlükler yasaktır. Yumuşak kontak lenslerin kullanımına müsabığın kendi sorumluluğunu alması

şartıyla izin verilir.

10. Onaylı olmayan giysi-kıyafet-malzeme kullanımı yasaktır

11. Maç Şefi ( Kansa) müsabaka öncesinde yarışmacıların onaylı malzeme kullandığından emin

olmalıdır. (Kıta şampiyonaları, uluslararası şampiyonalar ya da Ülke şampiyonalarında WKF onaylı

malzemelerin kullanımı kabul edilmek zorundadır ve reddedilemez.)

12. Sakatlık sebebi ile kullanılan Bandajlar, tamponlar ve destekler ancak Turnuva doktorunun

tavsiyesi ve Orta Hakemin onayı ile kullanılabilir.

ANTRENÖRLER

1. Antrenörler resmi WKF müsabakalarının madalya müsabakaları haricinde tüm turnuva boyunca,

kendi ülkelerinin resmi Milli eşofmanlarını giyecekler ve resmi kimliklerini göstereceklerdir. Madalya

müsabakalarında erkek antrenörler koyu renk takım elbise, gömlek giymek ve kravat takmak

zorundadır. Kadın antrenörler ise koyu renk olmak üzere, elbise, pantolon ceket takım ya da ceket

etek kombinasyonundan oluşan bir kıyafet giyebilirler. Kadın antrenörler ayrıca hakemler için WKF

tarafından onaylanmış başörtüsü takabilirler

AÇIKLAMALAR:

I.Uygun olmayan biçimde giyinen müsabıklara, uygun olanını giymesi için bir dakika süre verilecektir.

II. Hakem kurulu uygun görürse, hakemler ceketlerini çıkartabilirler.

III.Karate-gi ceketi, Kata çizimi sırasında çıkartılamaz.