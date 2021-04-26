Karantinadaki hastalardan soğuk baklavaya yoğun talep
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Karantinadaki hastalardan soğuk baklavaya yoğun talep

İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN - Haberler | Ekonomi

Karantinadaki hastalardan soğuk baklavaya yoğun talep 40 yıllık tatlı ustası: "Bence soğuk baklavanın virüs üzerindeki etkisi araştırılmalı" Yaz aylarının serinleten lezzeti ve yılın tatlısı olarak adlandırılan soğuk baklavaya özellikle korona virüs nedeniyle karantinada olan hastalardan yoğun...

Karantinadaki hastalardan soğuk baklavaya yoğun talep

40 yıllık tatlı ustası: "Bence soğuk baklavanın virüs üzerindeki etkisi araştırılmalı"

AMASYA - Yaz aylarının serinleten lezzeti ve yılın tatlısı olarak adlandırılan soğuk baklavaya özellikle korona virüs nedeniyle karantinada olan hastalardan yoğun bir talep var.

Pastane işletmecisi ve tatlı ustası Fatih Erken, "Özenle her gün hazırladığımız soğuk baklavamıza müthiş bir rağbet var. Özelliklede karantinadaki hastalar daha çok tercih ediyor. Bence bu tatlının virüs üzerindeki etkisi araştırılmalı" dedi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 40 yıllık tatlı ustası babasından devraldığı mesleği devam ettiren Fatih Erken, "Babam bu mesleğe pastanelerde bulaşıkçılık yaparak başlamış, büyük şehirlerde edindiği tecrübe ile önce kardeşlerine Amasya'mızın ilçelerinde dükkanlar açmış, sonrasında da 1983 yılından beridir de bizler pastane işletmeciliğine Suluova'da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayında talepler daha fazla arttı, korona üzerinde ki etkisinin araştırılmasını istiyoruz"

Yaklaşık 1,5 yıldır soğuk baklava yaptıklarını ve siparişlere yetişemediklerini vurgulayan Erken, "Soğuk baklavanın şeker oranı ve kalori oranı çok düşük bir nevi diyet tatlısı da diyebiliriz. Ramazan ayı ile birlikte talepler üç katı daha fazla arttı. Malum havalar ısınmaya başladı ve dış mekanlarda kapalı olunca iftarda daha çok tercih ediliyor, vatandaşlar serin serin tüketiyor. Karantinaya giren hastalar özellikle bizleri arayıp soğuk bakmaya istiyorlar. Karantinadaki hasta olan müşterilerimiz 'biz bu tatlıyı yedikçe bir rahatlama hissediyoruz, kaslarımızda bir gevşeme oluyor' diyor. Özellikle hastalardan yoğun bir talep var. Soğuk baklavanın korona üzerindeki etkisinin araştırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Müşteri Şeref Gücek ise "Yaz aylarının vazgeçilmez bir baklavası, ustamızda çok güzel yapıyor. Ustamızdan çok memnunuz" dedi.

Karantinadaki hastalardan soğuk baklavaya yoğun talep
Karantinadaki hastalardan soğuk baklavaya yoğun talep
Karantinadaki hastalardan soğuk baklavaya yoğun talep
Karantinadaki hastalardan soğuk baklavaya yoğun talep
Karantinadaki hastalardan soğuk baklavaya yoğun talep
Karantinadaki hastalardan soğuk baklavaya yoğun talep
Karantinadaki hastalardan soğuk baklavaya yoğun talep
Karantinadaki hastalardan soğuk baklavaya yoğun talep

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN

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